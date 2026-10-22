La cerveza artesanal tiene su celebración en Aluminé: gastronomía, música en vivo y artesanos

El Festival Provincial se realizará el 23 y 24 de octubre con cerveza artesanal, gastronomía, música en vivo y producción local, en el marco del 111° aniversario de la localidad.

Aluminé se prepara para recibir una nueva edición del Festival Provincial de Cerveza Artesanal , que este año celebrará su 13° edición con dos jornadas abiertas a vecinos y visitantes. La propuesta se desarrollará el viernes 23 y sábado 24 de octubre, desde las 19, en el predio del Polideportivo Municipal, como parte de las actividades por el 111° aniversario de la localidad.

Durante ambas jornadas, hasta diez cervecerías artesanales de distintos puntos de la provincia participarán con sus propuestas, acompañadas por gastronomía, música en vivo y un patio de comidas. “La idea es que la gente pueda acercarse a probar distintas cervezas artesanales, disfrutar de la música, de la gastronomía y compartir una propuesta que reúne distintas producciones”, explicó la subsecretaria de Turismo de Aluminé, Solciré Luengo.

El festival tendrá además la participación de emprendimientos locales a través de Aluminé Emprende, espacio que funcionará dentro del Polideportivo Municipal y reunirá a artesanos, emprendedores y productores. De esta manera, la actividad permitirá complementar la propuesta cervecera con productos y elaboraciones de la localidad.

“Aluminé Emprende va a estar dentro del polideportivo, con los emprendimientos turísticos, vendedores, artesanos y productores, acompañando toda la propuesta del festival”, señaló Luengo.

Como parte de las actividades vinculadas al festival, se desarrollará también el Concurso Neuquino de Cervezas Artesanales 2026, una instancia destinada a reconocer y poner en valor la producción cervecera artesanal de la provincia.

Las jornadas de cata y evaluación de las muestras estarán a cargo de un jurado especializado y se realizarán el miércoles 21 y jueves 22 de octubre en el Hall de Turismo de Aluminé. “La cata tiene una instancia de evaluación previa, con jurados que van a venir a probar las distintas muestras y asignar los puntajes correspondientes”, detalló Luengo.

La participación en este concurso será requisito para las cervecerías que quieran formar parte de los stands del Festival Provincial de Cerveza Artesanal. Las inscripciones para el Concurso Neuquino de Cervezas Artesanales 2026 estarán abiertas hasta el 19 de octubre, mientras que la recepción de muestras se extenderá hasta el 20 de octubre.

“El concurso es una parte importante de la propuesta porque permite generar un espacio de encuentro, intercambio y reconocimiento entre los productores de cerveza artesanal de toda la provincia”, expresó Luengo.

Las dos noches del festival estarán acompañadas por música en vivo y distintas propuestas gastronómicas, en un espacio pensado para el encuentro entre la comunidad, los productores y quienes visiten Aluminé durante el fin de semana aniversario. La actividad se desarrollará en el sector exterior del predio, mientras que los emprendimientos de Aluminé Emprende estarán ubicados bajo techo.

“Este año se decidió hacer las actividades de manera conjunta, pero el Festival Provincial de Cerveza Artesanal tiene su propia identidad y es una propuesta que se viene consolidando en Aluminé”, destacó la subsecretaria.

Con esta nueva edición, Aluminé busca fortalecer una propuesta que combina producción artesanal, gastronomía, música y emprendimientos locales, al tiempo que acompaña los festejos por el aniversario de la localidad.

“Es una oportunidad para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de dos noches de encuentro, conocer la producción cervecera de la provincia y también acercarse a todo lo que tienen para ofrecer nuestros emprendedores”, concluyó Luengo.

Las personas interesadas en obtener más información sobre la inscripción al Concurso Neuquino de Cervezas Artesanales 2026 pueden consultar en: https://me-l.co/p2zxhlon; y IG: @turismo_alumine