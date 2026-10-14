Se realizó la audiencia preliminar por el crimen de Marcela Tagariello, ocurrido en 2025 durante un robo. Para los fiscales no hay dudas y pidieron perpetua.

Policía asesinada: la defensa del acusado busca demorar el juicio con un tecnicismo.

El juicio por la muerte de Marcela Tagariello, una policía de Chubut que fue asesinada mientras buscaba evitar un robo en la ciudad de Puerto Madryn, podría sufrir una nueva demora debido a un pedido presentado en la audiencia preliminar por la defensa del único imputado.

Lucas Entraigas está acusado de homicidio doblemente agravado, por el crimen ocurrido el 16 de julio de 2025 en Puerto Madryn.

Originalmente, estaba previsto que el juicio comenzara el 23 de junio pasado, pero se pospuso. Este miércoles 14 de octubre se llevó a cabo la audiencia preliminar.

Los fiscales Alex Williams e Ivana Berazategui sostienen una acusación que contempla como única pena posible la prisión perpetua para Entraigas.

Según se estableció en la investigación, Entraigas se hizo pasar por la víctima de un robo que en realidad él mismo estaba cometiendo, y cuando Tagariello ingresó a la vivienda donde estaba ocurriendo el ilícito, le disparó dos veces y la mató.

El homenaje a Marcela Tagariello en la Comisaría Cuarta de Puerto Madryn, Chubut.

Entraigas está acusado de robo agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con homicidio doblemente agravado: por haber sido cometido para procurar la impunidad de otro delito (criminis causa) y por la condición de funcionaria policial de la víctima. Por esta calificación legal es que la única pena prevista es la prisión perpetua.

El pedido de la defensa

Durante la audiencia llevada a cabo en la mañana de este miércoles, la defensa pública del imputado solicitó que la jueza María Inés Bartels rechazara la constitución de la familia de Tagariello como querellante particular.

El argumento de los defensores fue que no se habrían cumplido los plazos procesales correspondientes para eso.

Ahora, tras un cuarto intermedio, se prevé que haya una nueva audiencia en la que la jueza Bartels debe resolver el planteo y, luego, continuar con el desarrollo de la etapa preliminar de la causa.

Fuego a quemarropa

El 16 de julio de 2025, Marcela Tagariello ingresó a una casa de Puerto Madryn después de recibir una alerta de robo.

Al entrar a una de las habitaciones, se encontró con una mujer y un joven que parecían ser las víctimas del asalto. “¿Están bien, les robaron?", les preguntó. Esas fueron sus últimas palabras.

Entonces, la dueña de casa le hizo un gesto indicándole que el hombre no la estaba acompañando, sino que era uno de los asaltantes.

Tagariello reaccionó de inmediato y le ordenó al sujeto que se quedara quieto, pero Lucas Entraigas abrió fuego.

Le disparó dos veces: el primer proyectil impactó en el chaleco antibalas, en la zona del abdomen, mientras que el segundo ingresó por la axila izquierda de forma ascendente y se alojó en la axila derecha.

No hubo tiroteo

La agente fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal Andrés Isola de Puerto Madryn, ubicado a cinco kilómetros del lugar de los hechos, en el centro de la ciudad.

Si bien llegaron a operarla, murió pocos minutos después de haber ingresado al quirófano.

El fiscal Williams confirmó luego que, de acuerdo con lo que se constató en las pericias, no hubo tiroteo; solo la policía recibió disparos.

Tagariello llevaba una década como sargento de policía en la Comisaría Cuarta de Puerto Madryn y era madre de tres hijas, una de ellas menor de edad.