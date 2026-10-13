Tras un fuerte debate con la defensa, la fiscalía logró que quedara incluida en el expediente para poder avanzar a un juicio por jurados. La acusación.

Un policía va a juicio, acusado de violar a una chica de 14 años: la mamá de la menor aportó una prueba clave.

La Fiscalía de Rawson consiguió que se dicte la apertura del juicio por jurados contra Brian Rowlands, un efectivo policial acusado de abuso sexual agravado con acceso carnal contra una adolescente de 14 años.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Chubut este 13 de octubre de 2026, la causa cuenta con un ADN positivo y entre las pruebas clave para avanzar aparece un buzo atribuido al imputado y que la madre de la joven retiró de un vehículo.

Los fiscales Janet Davies y Leonardo Cheuqueman intervinieron en el expediente, que ahora avanzará hacia la etapa de juicio , no sin antes atravesar un fuerte debate con la defensa , justamente a partir de la validez de una prueba que ocupa un lugar central en la causa.

La acusación contra el policía

Según la acusación fiscal, el abuso ocurrió en enero de 2025, mientras el acusado trasladaba a la adolescente en su vehículo.

El delito atribuido es abuso sexual agravado con acceso carnal, cometido contra una joven de 14 años de Rawson, de la que se resguarda la identidad.

Fiscalía y defensa discutieron en audiencia la validez como prueba de un ADN hallado en un buzo atribuido al acusado y que la madre de la presunta víctima retiró de un auto.

Durante la investigación se realizaron pericias genéticas sobre la prenda de vestir atribuida al imputado.

El buzo había sido retirado de un auto por la madre de la presunta víctima, y esa circunstancia generó reiterados cuestionamientos.

El cuestionamiento de la defensa

La defensa particular, a cargo de la abogada Gladys Olavarría, puso en duda la legalidad del registro vehicular y la validez de la evidencia obtenida.

Esos planteos, junto con los pedidos de prórroga vinculados con los estudios de ADN, formaron parte del recorrido procesal de la causa y derivaron en distintas discusiones judiciales.

Finalmente, todas las objeciones fueron rechazadas y el caso se elevó a juicio, con lo que será un jurado integrado por 12 ciudadanos el encargado de definir, en base a los testimonios y las pruebas, la culpabilidad o inocencia del policía imputado.

Intento de abuso en una comisaría de Neuquén

En septiembre de 2026, un policía identificado como S.F.Q. fue declarado penalmente responsable de intentar abusar sexualmente de una adolescente en el destacamento de Covunco Abajo, en Chubut, donde cumplía funciones.

La localidad está cerca de Mariano Moreno y Zapala.

Según la fiscal Marina Díaz, el acusado sujetó a la víctima contra una pared, intentó quitarle la ropa y la amenazó con dispararle si gritaba o pedía ayuda.

La joven se defendió y lo hirió con una lapicera, por lo que el hecho quedó en grado de tentativa.

La fiscal pidió que fuera declarado autor de abuso sexual simple en grado de tentativa, y la querella adhirió al planteo y solicitó que el acusado fuera declarado responsable del mismo delito.

. La defensa, en tanto, reclamó la absolución. Planteó que no se había alcanzado la certeza necesaria ni se superaba la duda razonable.

Luego de tres jornadas de juicio, la jueza declaró penalmente responsable al acusado.

Sostuvo que el hecho fue acreditado y solicitó que S.F.Q. fuera declarado responsable como autor del delito de abuso sexual simple en grado de tentativa, la figura que había pedido la acusación.