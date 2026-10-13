El SAF del barrio Melipal ya tiene fecha de inauguración.

El intendente Mariano Gaido y la secretaria de Jefa de Gabinete, María Pasqualini, recorrieron los trabajos de la ciudad deportiva en el barrio Melipal , y anunciaron que en el mes de febrero quedará inaugurada y lista para comenzar el 2027 con un programa completo de actividades deportivas y recreativas

Durante la visita, las autoridades de la Municipalidad de Neuquén comprobaron el grado de avance de la construcción del nuevo Salón de Actividad Física (SAF) y conversaron con los trabajadores. Hoy, se está avanzando en la mampostería de la zona de los vestuarios, baños y oficinas.

“Para el mes de febrero vamos a tener un nuevo polideportivo”, afirmó el jefe comunal quien remarcó la importancia de este tipo de infraestructura para las familias neuquinas “va a recibir a los chicos y a las chicas, principalmente a los jóvenes del oeste de la ciudad de Neuquén. Son obras que le dicen sí al deporte y no a la droga y al alcohol”.

“Es una obra maravillosa para los vecinos de la ciudad de Neuquén”, sostuvo Gaido y destacó que ya se colocó toda la estructura del techo.

Remarcó que se trata de una inversión “absolutamente neuquina”, realizada con fondos del presupuesto municipal, con superávit y cero endeudamiento. Gaido destacó que se trata de una nueva ciudad deportiva, como las que ya se construyeron en los barrios San Lorenzo, Parque Industrial, Confluencia e Hi.Be.Pa y adelantó que la Municipalidad de Neuquén seguirá invirtiendo con nuevos SAF en otros barrios de la ciudad.

Por su parte, Pasqualini explicó que el objetivo de la gestión es llevar este tipo de infraestructura a distintos sectores de Neuquén: “A partir de febrero, los vecinos de Melipal podrán disfrutar de un SAF donde se desarrollarán actividades deportivas, culturales y sociales”, dijo y agregó: “Es una obra se realiza con presupuesto municipal y empresas locales que trabajan a pleno ritmo. El superávit va donde la ciudad lo necesita y donde los vecinos lo necesitan”, expresó.

Los avances de obra en Melipal

Respecto al avance de la obra, su capataz Víctor Parra, detalló que ya se completó el llenado de la zona de tribuna y que se comenzó con la mampostería de los sectores de vestuarios, baños, recepción y oficinas. A continuación, se avanzará con el cerramiento.

Parra explicó que la lluvia complicó algunas tareas, por lo que se priorizaron los trabajos interiores, entre ellos las pasarelas y los soportes donde se montarán los equipos de calefacción. “Si el clima lo permite, se comenzará a cerrar la estructura por la parte exterior”, afirmó Parra.

El presidente de la comisión vecinal del barrio, Martín Cifuentes agradeció al intendente por una obra largamente esperada por la comunidad de Melipal: “Estoy orgulloso, feliz y ansioso por que llegue el momento de usar las instalaciones”, dijo y aseguró que las actividades físicas y deportivas estarán abiertas a todos los neuquinos, no solo a los vecinos y vecinas del barrio.