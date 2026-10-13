Muerte de Ángel López: por qué la madre y el padrastro del nene de 4 años seguirán presos otros 6 meses

La Fiscalía logró que se prolongue la preventiva a los acusados de homicidio, a la espera de una pericia de la Corte Suprema. ¿Podría cambiar la carátula?

Muerte de Angel López: por qué la madre y el padrastro del nene de 4 años seguirán presos otros 6 meses.

La Justicia extendió la prisión preventiva de Mariela Altamirano y Michel Kevin González, madre biológica y padrastro de Ángel López , ambos imputados por homicidio y detenidos desde mediados de abril de 2026, días después del fallecimiento del nene de cuatro años en el hospital de Comodoro Rivadavia , en Chubut .

La decisión se tomó este martes 13 de octubre de 2026 , durante una audiencia en la Oficina Judicial de la ciudad petrolera, e implicó también una extensión del plazo de investigación .

Fue el fiscal general Facundo Oribones quien confirmó que ambas medidas quedaron prorrogadas por otros seis meses.

Los dos están imputados en el marco de una investigación por un posible caso de maltrato infantil. Estaban a cargo del cuidado del niño cuando ocurrió el hecho, luego de que la Justicia avalara la revinculación del menor con su madre, y le quitara la tenencia exclusiva al padre biológico y su pareja, quienes lo habían criado desde muy pequeño.

Prisión preventiva: el planteo de la fiscalía

Oribones explicó que el Ministerio Público Fiscal pidió mantener detenidos a ambos porque no se modificaron las circunstancias que justificaron la prisión preventiva inicial.

“Lo que sostuvimos nosotros es que no cambió ninguna de las circunstancias que llevaron al juez natural de la causa a cautelar el proceso con la prisión preventiva”, señaló en diálogo con ADNSUR.

El pedido fue acompañado por el abogado de Luis López, padre del niño, y las defensoras de los imputados no presentaron objeciones.

Angel López murió el 5 de abril de 2026 en el hospital de Comodoro Rivadavia, Chubut.

El juez Martín Cosmanro, que intervino en reemplazo del magistrado Alejandro Soñis, hizo lugar a los planteos de la parte acusadora.

Más allá de que los defensores no se aportaron elementos para oponerse al pedido, los abotgados de la madre y su pareja podrían solicitar una revisión de la medida, especialmente si surge algo nuevo o cambian las circunstancias de la causa.

“Ellos tienen la posibilidad, a lo largo del proceso, en caso de reunir algún tipo de elemento o alguna circunstancia que vire, de solicitar la revisión y, en todo caso, una morigeración”, indicó Oribones.

A la espera del informe de los peritos de la Corte Suprema

La ampliación del plazo de investigación se pidió por una pericia forense que comenzará el 21 de octubre en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Buenos Aires.

Oribones remarcó que el estudio será fundamental para las partes, porque permitirá avanzar sobre aspectos centrales de la causa y evaluar si los resultados coinciden con la hipótesis que sostiene la Fiscalía desde el inicio, basada en la autopsia inicial y los informes forenses realizados tras la muerte del menor.

“Nosotros tenemos confianza en que van a confirmar lo que ya ha establecido el cuerpo interdisciplinario forense”, aseguró el fiscal.

Mariela Altamirano, madre biológica de Ángel López.

Esa pericia fue solicitada por la defensa de Altamirano y González y originalmente rechazada por el juez Soñis.

Con posterioridad, un tribunal revisor integrado por los jueces Raquel Tasello y Martín Cosmaro desautorizó a Soñis y habilitó la actuación del Cuerpo Médico de la Corte Suprema.

El fiscal reiteró ahora que los informes anteriores hacen referencia a traumatismos provocados por golpes contusos.

En su momento, se difundió que eran más de 20 golpes en la cabeza, aunque desde la defensa se sostuvo que no estaba acredtiado que tuvieran relación con la muerte.

¿Podría cambiar la carátula del caso?

Independiente de su expectativa, el fiscal aclaró que el nuevo dictamen forense efectivamente podría arrojar conclusiones diferentes.

“También puede resultar distinto el dictamen, lo que nos haría a nosotros, como representantes de la Fiscalía, replantear el caso y por ahí cambiar la teoría que sostenemos desde principios de abril de este año”, señaló.

Michel Kevin González, el padrastro de Ángel López, está detenido en la Alcaidía de Comodoro Rivadavia.

Consultado sobre si un cambio en los resultados podría modificar la calificación legal del hecho, Oribones evitó anticipar escenarios.

“Hasta no tener el dictamen, cualquier cosa que diga sería hacer futurología. Nosotros necesitamos tener el dictamen para saber dónde estamos parados”, afirmó.