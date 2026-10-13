Este martes hay una audiencia clave. Se cumple el plazo de prisión preventiva para la madre del chico y su pareja, y el juicio aún no tiene fecha.

Caso Ángel López: la demora en la investigación que podría dejar libres a los acusados por la muerte del nene

La Justicia de Chubut deberá tomar una decisión clave este martes 13 de octubre en relación con el caso de Ángel López, el nene de cuatro años que falleció el 5 de abril en Comodoro Rivadavia, en un presunto contexto de maltrato y golpes por el que están acusados su madre y la pareja de ella.

Este martes se cumplen los seis meses de plazo originalmente dispuestos para la investigación de los hechos y vence también el período de prisión preventiva aplicado para los dos imputados, Mariela Altamirano -la mamá de Ángel- y Kevin Michel González, la pareja de la mujer, que convivía con ella y con el niño.

Todavía falta más de una semana para que se realice la nueva pericia respecto de la autopsia realizada a Ángel, que estará a cargo del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y comenzará el miércoles 21 de octubre.

Por esta razón, hace bastante que quedó descartado que el juicio comience en octubre, como se preveía en un principio.

Esa pericia fue solicitada por la defensa de Altamirano y González y originalmente rechazada por el juez Alejandro Soñis. Con posterioridad, un tribunal revisor integrado por los jueces Raquel Tasello y Martín Cosmaro desautorizó a Soñis y habilitó la actuación del Cuerpo Médico de la Corte Suprema.

Mariela Altamirano y Kevin Michel González, la mamá de Ángel López y su pareja.

En este contexto, hoy se debe definir qué sucede con los dos imputados, más allá de que se descuenta que habrá una prórroga del plazo de investigación.

Qué pasará con Altamirano y González

El abogado querellante, Roberto Castillo -quien representa a Luis López, el padre de Ángel- adelantó que pediría que Altamirano y González continúen detenidos hasta la realización del juicio.

El letrado explicó que, a su vez, la defensa de los imputados intentará que la pareja salga de la cárcel y espere el juicio en libertad.

Mariela Altamirano se encuentra alojada actualmente en el Instituto Penitenciario de Trelew, en tanto que su novio quedó en la Alcaidía de Comodoro Rivadavia.

“La defensa va a solicitar seguramente un cese de la prisión preventiva. Nosotros vamos a solicitar que se prorrogue por seis meses la investigación y que mantengan en prisión preventiva los acusados", le dijo Castillo al medio local Adnsur.

A 6 meses de la muerte de Ángel

El 5 de abril pasado, Ángel ingresó sin conocimiento al Hospital Regional Víctor Sanguinetti de Comodoro Rivadavia, y murió ese mismo día por un paro cardiorrespiratorio.

La autopsia posterior detectó más de 20 lesiones traumáticas en su cabeza y un severo edema cerebral, además de un cuadro de bronquiolitis y bronconeumonía sin tratar.

La querella y la Fiscalía sostienen que estas lesiones tienen que ver con golpes y maltrato. El argumento de la defensa de los detenidos es que se produjeron a causa de las maniobras y estudios realizados en el hospital en el intento de salvar la vida del nene.

Ángel había vuelto a vivir con su mamá pocos meses antes, cuando el Servicio de Protección de Derechos de Comodoro Rivadavia dispuso quitarle la custodia a Luis López y revincularlo con la madre.

Por esta razón, también fue imputada en una causa y está siendo investigadala psicóloga Jennifer Leiva, que fue quien avaló la revinculación.