Elevan a roja el alerta en Chile: imágenes impactantes del granizo, tormentas eléctricas y hasta un tornado
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó la alerta por el evento meteorológico que se registró. Hasta cuándo rige.
Un fuerte temporal de lluvia, granizo y tormentas eléctricas sorprendió este martes a los habitantes de Santiago de Chile y provocó importantes complicaciones en distintos sectores de la capital.
Ante la intensidad del fenómeno meteorológico, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó la alerta roja para toda la Región Metropolitana.
La medida fue anunciada durante la tarde, luego de una jornada marcada por un brusco cambio en las condiciones climáticas. Las precipitaciones comenzaron alrededor de las 15 y rápidamente se intensificaron, acompañadas por una importante caída de granizo, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.
Desde Senapred explicaron que, con la declaración de alerta roja, “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.
Qué provocó el fenómeno y hasta cuándo seguirá
De acuerdo con la información difundida por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la alerta meteorológica por tormentas eléctricas se mantendrá vigente hasta la noche de este martes.
Una serie de precipitaciones intensas en cortos períodos de tiempo se manifestaron durante la tarde en distintos puntos de Santiago.
El meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Elio Brufot, explicó que el fenómeno estuvo relacionado con las temperaturas registradas durante el mediodía, cuando los termómetros alcanzaron aproximadamente los 20 grados.
Según detalló, estas condiciones favorecieron un proceso de convección profunda, que generó las tormentas eléctricas y la caída de granizo en diferentes sectores de la capital chilena.
Respecto de las precipitaciones, los registros indicaron que en Tobalaba cayeron 7 milímetros de agua, mientras que en Lo Barnechea se acumularon 3,3 milímetros y en Quinta Normal alrededor de 3 milímetros.
En los sectores precordilleranos, en tanto, las precipitaciones alcanzaron aproximadamente los 10 milímetros, cumpliendo con los valores que habían sido anticipados por los pronósticos meteorológicos.
El temporal provocó complicaciones en las calles y afectó al Metro de Santiago
Las intensas lluvias y la acumulación de granizo generaron importantes inconvenientes en la circulación vehicular y el funcionamiento del transporte público de Santiago.
Desde TransporteInforma de la Región Metropolitana, organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, advirtieron sobre una importante acumulación de agua en diferentes calles y avenidas de la capital.
A estas complicaciones se sumaron fuertes ráfagas de viento en algunas comunas del sector suroriente. Según los especialistas, las tormentas pueden generar ráfagas descendentes de hasta 50 kilómetros por hora.
El temporal también afectó el funcionamiento del Metro de Santiago, donde se informaron cierres y restricciones en diferentes estaciones.
En la Línea 1, la estación Pedro de Valdivia permanecía cerrada y los trenes no realizaban detenciones. Por su parte, la estación Salvador solo se encontraba habilitada para la salida de pasajeros, sin permitir nuevos ingresos.
En la Línea 2, el servicio funcionaba únicamente entre Hospital El Pino y Franklin, y entre Los Héroes y Vespucio Norte, según el reporte difundido durante la emergencia.
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