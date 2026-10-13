Elevan a roja el alerta en Chile: imágenes impactantes del granizo, tormentas eléctricas y hasta un tornado

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó la alerta por el evento meteorológico que se registró. Hasta cuándo rige.

La Región Metropolitana de Chile se vio afectada por un temporal.

Un fuerte temporal de lluvia, granizo y tormentas eléctricas sorprendió este marte s a los habitantes de Santiago de Chile y provocó importantes complicaciones en distintos sectores de la capital.

Ante la intensidad del fenómeno meteorológico, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred ) decretó la alerta roja para toda la Región Metropolitana.

La medida fue anunciada durante la tarde, luego de una jornada marcada por un brusco cambio en las condiciones climáticas . Las precipitaciones comenzaron alrededor de las 15 y rápidamente se intensificaron, acompañadas por una importante caída de granizo, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.

Desde Senapred explicaron que, con la declaración de alerta roja, “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.

Santiago de Chile tras una nueva y fulminante tormenta con granizos !! Varios sectores completamente inundados de forma repentina https://t.co/PANRosTecm — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) October 13, 2026

Qué provocó el fenómeno y hasta cuándo seguirá

De acuerdo con la información difundida por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la alerta meteorológica por tormentas eléctricas se mantendrá vigente hasta la noche de este martes.

Una serie de precipitaciones intensas en cortos períodos de tiempo se manifestaron durante la tarde en distintos puntos de Santiago.

AHORA - RM ⚠️ Reportan deprendimiento de estructuras y objetos livianos por los aires desde Terminal Sur, comuna de Estación Central. ©️ Video compartido por la comunidad de RedGeoChile. https://t.co/9JtBMJiO0V — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) October 13, 2026

El meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Elio Brufot, explicó que el fenómeno estuvo relacionado con las temperaturas registradas durante el mediodía, cuando los termómetros alcanzaron aproximadamente los 20 grados.

"Parece contraproducente, pero es todo a raíz de la alta temperatura que se produjo durante las horas del mediodía y las primeras horas de la tarde. Eso aportó energía a este sistema inestable que ocasionó chubascos y granizos", explicó el especialista. "Parece contraproducente, pero es todo a raíz de la alta temperatura que se produjo durante las horas del mediodía y las primeras horas de la tarde. Eso aportó energía a este sistema inestable que ocasionó chubascos y granizos", explicó el especialista.

Según detalló, estas condiciones favorecieron un proceso de convección profunda, que generó las tormentas eléctricas y la caída de granizo en diferentes sectores de la capital chilena.

Respecto de las precipitaciones, los registros indicaron que en Tobalaba cayeron 7 milímetros de agua, mientras que en Lo Barnechea se acumularon 3,3 milímetros y en Quinta Normal alrededor de 3 milímetros.

En los sectores precordilleranos, en tanto, las precipitaciones alcanzaron aproximadamente los 10 milímetros, cumpliendo con los valores que habían sido anticipados por los pronósticos meteorológicos.

#SENAPREDRM Se declara Alerta Roja para la Región Metropolitana por evento meteorológico. https://t.co/orVpTqEvxg — SENAPRED (@Senapred) October 13, 2026

El temporal provocó complicaciones en las calles y afectó al Metro de Santiago

Las intensas lluvias y la acumulación de granizo generaron importantes inconvenientes en la circulación vehicular y el funcionamiento del transporte público de Santiago.

Desde TransporteInforma de la Región Metropolitana, organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, advirtieron sobre una importante acumulación de agua en diferentes calles y avenidas de la capital.

A estas complicaciones se sumaron fuertes ráfagas de viento en algunas comunas del sector suroriente. Según los especialistas, las tormentas pueden generar ráfagas descendentes de hasta 50 kilómetros por hora.

El temporal también afectó el funcionamiento del Metro de Santiago, donde se informaron cierres y restricciones en diferentes estaciones.

En la Línea 1, la estación Pedro de Valdivia permanecía cerrada y los trenes no realizaban detenciones. Por su parte, la estación Salvador solo se encontraba habilitada para la salida de pasajeros, sin permitir nuevos ingresos.

En la Línea 2, el servicio funcionaba únicamente entre Hospital El Pino y Franklin, y entre Los Héroes y Vespucio Norte, según el reporte difundido durante la emergencia.