Video: así se salvó el conductor de un camión que volcó y era arrastrado por el aluvión en Chile

Con el paso de las horas comienzan a aparecer nuevos videos. Entre ellos, un camionero que vivió momentos dramáticos.

Cayeron 144 milímetros y se vivieron escenas dramáticas, donde muchas personas quedaron atrapadas en medio del avance del feroz aluvión.

El impactante aluvión que golpeó a Santiago de Chile en la tarde del jueves dejó graves consecuencias con importantes destrozos , y las imágenes siguen generando asombro.

La fuerza del agua y el barro arrastró con todo a su paso: autos, camionetas, colectivos y árboles. De acuerdo a la información oficial, el aluvión se registró en el sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes , en el marco de las intensas precipitaciones en la región Metropolitana.

Allí se divisó un gran torrente de agua por calle General Blanche, producto del rebasamiento del canal que está en calle Francisco Bulnes Correa.

Las autoridades confirmaron que cayeron 144 milímetros de lluvia y se vivieron escenas dramáticas, donde muchas personas quedaron atrapadas en medio del avance del feroz aluvión.

Un milagro: así se salvó un caminero que era arrastrado por la avalancha

Con el paso de las horas y mientras se evalúan las consecuencias que tuvo este fenómeno en la capital chilena, comienzan a aparecer nuevos videos que muestran el impacto brutal en algunas zonas.

Uno de los videos que mayor repercusión ha tenido en las últimas horas, muestra cómo se salvó el conductor de un camión que volcó a raíz de la catástrofe.

Todo ocurrió la tarde del jueves en la intersección de General Blanche con Francisco Bulnes Correa. Las imágenes muestran al chofer saliendo desde la cabina del vehículo y parándose sobre él para intentar escapar. Sin embargo, hacia él venía toda la fuerza del agua arrastrando barro, troncos, piedras y otros autos que circulaban por el sector.

El registro muestra cómo el camión empieza a avanzar con el hombre en el techo, equilibrándose para no caer al agua, todo esto mientras choca con los otros móviles que estaban siendo arrastrados por el aluvión, señaló Bio Bio.

Afortunadamente, la “corriente” del aluvión lo llevó directo hacia los árboles ubicados al costado de la calle y logró aferrarse a uno de ellos para salvarse de caer al agua.

Zona de desastre y personas atrapadas por el aluvión

El presidente José Antonio Kast, declaró la medida de zona de catástrofe para Las Condes, a raíz del devastador aluvión generado en San Carlos de Apoquindo y que golpeó duramente a la comuna.

“Como resultado de la información levantada en el Cogrid regional, encabezada por el Ministro Alvarado y con la participación de los Ministros de Obras Públicas, Defensa, Salud, Energía, y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruido decretar zona de catástrofe a la comuna de Las Condes“, anunció.

Producto de esta situación, el Cuerpo de Bomberos de Santiago decretó acuartelamiento general de forma inmediata para las 22 compañías de la institución.

Asimismo, Senapred declaró Alerta Roja para las comunas San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina debido a la remoción en masa.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, advirtió que se dirigía al lugar de la emergencia y llamó a no salir de las casas si no es necesario.

“Sabemos que hay muchas viviendas inundadas. Estamos yendo a rescatar a las personas que se encuentran atrapadas. Nosotros vamos en camino ahora”, agregó la jefa comunal sobre las acciones desplegadas que incluyen al GOPE de Carabineros y Bomberos.