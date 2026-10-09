Las impactantes imágenes del aluvión en Chile: la fuerza del agua y el barro llevándose los autos

Cayeron 144 milímetros de lluvia y se vivieron escenas dramáticas, donde muchas personas quedaron atrapadas en medio del avance del feroz aluvión.

La fuerza del barrio arrasó con todo a su paso y los vecinos pudieron registrar el momento en que se llevaba autos, camionetas y hasta un colectivo.

Un feroz aluvión sorprendió en la tarde del jueves en la ciudad de Santiago de Chile ,donde cayeron 144 milímetros de lluvia provocando una gran cantidad de agua y barro avanzado con gran fuerza por las calle.

Las imágenes con impactantes: la fuerza del barrio arrasó con todo a su paso y los vecinos pudieron registrar el momento en que se llevaba autos, camionetas y hasta un colectivo.

De acuerdo a la información oficial, el aluvión se registró en el sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, en el marco de las intensas precipitaciones en la región Metropolitana. Allí se divisó un gran torrente de agua por calle General Blanche, producto del rebasamiento del canal que está en calle Francisco Bulnes Correa.

Se vivieron escenas dramáticas, donde muchas personas quedaron atrapadas en medio del avance del barrio, en el interior de sus autos.

El presidente José Antonio Kast, declaró la medida de zona de catástrofe para Las Condes, a raíz del devastador aluvión generado en San Carlos de Apoquindo y que golpeó duramente a la comuna.

“Como resultado de la información levantada en el Cogrid regional, encabezada por el Ministro Alvarado y con la participación de los Ministros de Obras Públicas, Defensa, Salud, Energía, y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruido decretar zona de catástrofe a la comuna de Las Condes“, anunció.

Como resultado de la información levantada en el Cogrid regional, encabezada por el Ministro Alvarado y con la participación de los Ministros de Obras Públicas, Defensa, Salud, Energía, y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruído decretar zona de catástrofe a la comuna de Las Condes. — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 8, 2026

El aluvión arrastró, árboles, autos y hasta un colectivo

La emergencia ha causado diversas complicaciones en múltiples sectores de Las Condes, arrasando con árboles, autos y colectivos.

Desde el gobierno hicieron un desesperado llamado a la comunidad a no abandonar sus casas a menos que sea necesario, a la vez que confirmaron que hay personas atrapadas en sus hogares.

Las autoridades indicaron que la combinación de suelos saturados, conductos de desagüe obstruidos y la pérdida de vegetación por incendios forestales provocó una correntada de barro que desbordó la Quebrada Honda y avanzó sobre las zonas urbanas.

El momento en que aluvión bajó por calles de Las Condes

En medio del brutal temporal, comenzaron a circular impactantes imágenes a través de las redes sociales. Entre ellas causó gran conmoción el video de una cámara de seguridad que muestra el momento en que el aluvión avanzó por las calles de Las Condes y sorprendió a los conductores, quienes intentaban rápidamente escapar del lugar.

El comandante Giorgio Tromben, del Cuerpo de Bomberos de Santiago, informó sobre seis personas lesionadas, entre ellos un menor de edad con una fractura, producto del aluvión en el sector oriente de la capital.

Bomberos acuartelados y rescate de personas atrapadas por el aluvión

Producto de esta situación, el Cuerpo de Bomberos de Santiago decretó acuartelamiento general de forma inmediata para las 22 compañías de la institución.

Asismimo, Senapred declaró Alerta Roja para las comunas San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina debido a la remoción en masa.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, advirtió que se dirigía al lugar de la emergencia y llamó a no salir de las casas si no es necesario.

“Sabemos que hay muchas viviendas inundadas. Estamos yendo a rescatar a las personas que se encuentran atrapadas. Nosotros vamos en camino ahora”, agregó la jefa comunal sobre las acciones desplegadas que incluyen al GOPE de Carabineros y Bomberos.