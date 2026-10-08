Un viajante de comercio la encontró al costado de una ruta. La había dejado olvidada un productor agropecuario.

Halló una mochila tirada con $90 millones, la policía creyó que era un ladrón, y vivió un tormento.

Es de Mendoza , estaba de paso por una localidad de La Pampa , encontró una mochila tirada con una increíble suma de dinero dentro de ella, la volvió a dejar tirada pero igual terminó preso : así podría resumirse la increíble historia que se volvió una odisea para un vendedor de colchones cuyano.

La mochila que halló el viajante mendocino estaba tirada en la banquina de la Ruta Provincial 4 , a cinco kilómetros de Trenel, una localidad de 4.000 habitantes situada a unos 120 kilómetros de la ciudad de Santa Rosa.

¿Cómo llegó hasta allí? Por un accidente, un contratiempo y un olvido.

El extravío de la mochila

Un productor agropecuario de La Pampa estaba yendo hacia uno de sus campos a bordo de su Volkswagen Amarok cuando pinchó una rueda en la Ruta 4.

Entre otras cosas, llevaba una mochila con dinero en efectivo. Según contó en un principio, eran $90 millones, provenientes de una operación inmobiliaria.

Halló una mochila con 83 millones de pesos en una ruta de La Pampa.

Como su hijo iba camino al mismo campo en otra camioneta, para no tener que ponerse a cambiar la rueda, llamó a un gomero de confianza y lo dejó reparando el vehículo.

Él cargó en la camioneta de su hijo todas las cosas que tenía en la suya, y se fue.

Millones en la banquina

A la vuelta, volvieron a parar donde estaba la Amarok con la goma ya arreglada e hicieron nuevamente el traspaso de equipaje para irse cada uno en su camioneta.

Pero en el pasamanos de descarga y carga quedó olvidado algo: la mochila con los millones, tirada en el pasto, sobre la banquina, a un metro de la ruta.

Ya en su casa, se dio cuenta de lo que había pasado y volvió al lugar. Fueron apenas cinco minutos de viaje. Cuando llegó, la mochila ya no estaba.

El Ford Focus del viajante de Mendoza que halló una mochila con 83 millones de pesos en La Pampa.

Se desesperó. Paró autos que pasaban para hacer preguntas. Sacó fotos de patentes. No llegó a nada y se fue a la comisaría, donde hizo una denuncia por “hurto”.

Una cámara, clave

Rápidamente, el hecho se investigó y una cámara de seguridad de una estancia sobre la Ruta 4 mostró el dato clave: un Ford Focus que paraba donde estaba la mochila e, instantes después, retomaba el viaje.

Intervino la Policía de Trenel y la de Eduardo Castex, y la Fiscalía de Delitos Económicos. Lograron determinar la patente y el propietario del Ford y constataron que el auto, que no era de La Pampa, había ingresado a General Pico, y que había pasado por un puesto caminero -Chamaicó- con un solo ocupante a bordo.

El hombre que encontró la plata

La otra historia es la del conductor del Focus, un hombre de Mendoza, de 45 años, viajante de una fábrica de colchones.

Esa noche, después de haber hecho su trabajo, se alojó en un hotel del centro, con la mochila todavía en su poder.

Al rato, la vació. Se quedó con el dinero y tiró la mochila, a una cuadra del hotel, en la calle. Temía que la plata fuera de narcotráfico y que la mochila tuviera un chip localizador. Durmió con una navaja debajo de la almohada.

Al día siguiente, se levantó y siguió viaje, hacia Castex. Hasta ahí llegó.

En Eduardo Castex fue detenido y le secuestraron el dinero. Había 83.910.000 pesos, cerca de seis millones menos de lo que había declarado el estanciero pampeano.

Seis millones de diferencia

Las autoridades, posteriormente, aseguraron que el hombre “colaboró en todo momento” y que no pensaba quedarse con la plata sino que estaba asustado “y no supo manejar la situación”.

Dijeron que explicó que “no sabía qué hacer” y que tenía miedo de que alguien le hiciera algo a él o a su familia.

Frente al fiscal adjunto de Delitos Económicos Matías Juan, asistido por una defensora pública, se puso a llorar. "En ningún momento pensé en quedarme con el dinero. Si así fuera, me habría vuelto enseguida a Mendoza", explicó.

Se lo acusó de “apropiación indebida de cosa perdida”, un delito que se pena con una multa que puede ir de 1.000 a 15.000 pesos.

Hurto no había habido. El dueño de la mochila y de la plata reconoció que los $90 millones que había mencionado en su denuncia eran, en realidad, menos, porque había hecho un pago en el pueblo antes de salir para el campo. Confirmó que no faltaba ni un peso.

El trastorno para el viajante terminó con la declaración en la Fiscalía. Allí le devolvieron el auto, el teléfono celular que le habían quitado, y pudo emprender regreso a El Challao, la localidad donde vive, a unos pocos kilómetros de la ciudad de Mendoza.