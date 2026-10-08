La formación, con 37 vagones, llevaba 600 toneladas de carbón, en Santa Cruz. Presentarán una denuncia penal y piden un peritaje de la CNRT.

Descarriló un tren de carga y creen que fue un sabotaje: "Ese objeto nunca pudo estar ahí".

La Justicia Federal deberá investigar el descarrilamiento de un tren de carga en la provincia de Santa Cruz, tras la decisión de la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) de realizar una denuncia penal por la sospecha de que el siniestro fue producido de manera intencional.

El tren -una locomotora y 37 vagones que llevaban 600 toneladas de carbón- descarriló mientras circulaban por el Ramal Ferro Industrial Río Turbio , que une Río Turbio con Punta Loyola, en la provincia patagónica.

Luego del episodio, ocurrido a la altura del kilómetro 181 de las vías, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal señaló que en el lugar encontraron un elemento extraño: una pieza de material ferroviario antiguo cuya presencia allí no tendría explicación.

Este objeto, que halló personal de YCRT, habría sido el que provocó que las ruedas se descalzaran de la vía, generando el vuelco de la formación que iba rumbo a Punta Loyola.

Para las autoridades provinciales y las de la minera pública, esa debió de haber sido la causa y no un desperfecto técnico o una falla de infraestructura.

La pieza sospechosa que habrían usado para hacer descarrilar un tren en Santa Cruz.

"Es algo que no puede estar nunca arriba de la locomotora ni tampoco sobre la vía", afirmó el interventor de la empresa de Río Turbio, Pablo Gordillo, acerca del objeto encontrado.

“Alguien ingresó ese elemento", añadió.

El funcionario agregó que quedaron marcas visibles en el lugar del tendido ferroviario donde el tren habría golpeado antes del descarrilamiento.

Trenes Argentinos investigará

Además de la denuncia judicial, que será presentada formalmente este jueves 8 de octubre por el area de Asuntos Jurídicos de la empresa, YCRT adelantó que pedirá un peritaje en el punto donde el tren descarriló.

Gordillo explicó que ya fue establecido el contacto con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), a través de Trenes Argentinos, para que se lleve a cabo la investigación en el ramal ferroviario.

Acerca del episodio también se expresó el gobernador Claudio Vidal.

El mandatario sostuvo que “lo que pasó en YCRT es grave y tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias".

El enojo del gobernador de Santa Cruz

Vidal también confirmó, a través de sus redes sociales, que los dos operarios que viajaban a bordo de la locomotora resultaron ilesos. “Eso es lo más importante", señaló.

No obstante, insistió firmemente en la necesidad de avanzar a fondo en una investigación de los hechos.

"Queremos saber qué pasó, cómo pasó y quiénes son los responsables si se comprueba que existió una acción intencional", remarcó.

A la vez, recordó que el tramo donde ocurrió el siniestro “había sido revisado pocos días antes”.

“Hay que determinar cómo llegó ese elemento hasta allí, qué responsabilidad tuvo en el descarrilamiento y, fundamentalmente, si existió algún tipo de intervención deliberada”, insistió Vidal.

El Gobernador vinculó el episodio y la posibilidad de que haya habido un sabotaje, con el proceso de recuperación productiva que atraviesa YCRT.

La empresa estatal está comenzando a recuperar capacidad de transporte ferroviario y avanzaba en el cumplimiento de compromisos comerciales vinculados a la producción y traslado de carbón hacia Punta Loyola.