Hablaron un funcionario provincial y el intendente de la ciudad donde se produjo el accidente. Hubo cambios recientes en las leyes.

Tragedia en Mendoza: quién es el responsable del árbol que se cayó y mató a un matrimonio.

Tras el accidente en Mendoza que le costó la vida a un matrimonio de Comodoro Rivadavia , Chubut , al desplomarse un árbol sobre la camioneta en la que viajaban, comenzaron el debate y la polémica acerca de la responsabilidad sobre la tragedia, involucrando al gobierno mendocino, el municipal de la ciudad de San Carlos y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

Este sábado, Fabio Pompei y Fabiana Dieddi circulaban con su camioneta por la Ruta Nacional 143, a la altura del kilómetro 621, en la zona de Paso de las Carretas, unos 120 kilómetros al sur de la capital de Mendoza , cuando un enorme árbol al costado del camino se desplomó y aplastó el vehículo.

Los dos integrantes del matrimonio fallecieron en el acto, mientras que su hija de 15 años y otra familiar que viajaba con ellos resultaron con heridas.

Las explicaciones oficiales

El presidente del Consejo Provincial de Defensa del Arbolado Público de Mendoza, Sergio Carrieri, afirmó que, tras la modificación de la Ley de Arbolado Público, el área que conduce perdió poder de intervención y esta recae en el municipio.

Así quedó la camioneta del matrimonio de Comodoro Rivadavia.

“Antes podía prohibir cortar un árbol; ahora ya no”, le resumió el funcionario a LV Diez.

Carrieri explicó, por otra parte, que el Consejo nunca fue el responsable directo de cuidar los árboles, sino que esa obligación siempre correspondió al organismo propietario del espacio donde se encuentran.

Dijo, en ese sentido, que los municipios deben hacerse cargo del arbolado urbano, pero que en el caso del que provocó la tragedia, al estar sobre una ruta nacional, la responsabilidad recae en Vialidad Nacional.

Por su parte, el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, también le apuntó al organismo de Nación y dijo que el municipio no tenía relevado el árbol que se cayó porque la ruta es de jurisdicción nacional y toda intervención requiere autorización de la DNV.

“Cada árbol que podemos cortar tenemos que pedir permiso a Vialidad Nacional”, indicó, y aseguró que la intendencia ya había presentado “reiteradas notas” para intervenir sectores de la Ruta 143 donde detectaron ejemplares con riesgo de caída.

No había viento fuerte en el momento

A su vez, un periodista de Mendoza negó la versión de que el accidente se produjo en medio de un fuerte temporal de viento.

Fabio Pompei y Fabiana Dieddi, las víctimas fatales.

Según Leandro Quintal, de Canal 7 de Mendoza, no había alerta meteorológica cuando se cayó el árbol.

El periodista le dijo al streaming comodorense Seta TV que, si bien el viernes Mendoza había atravesado un fuerte episodio de viento zonda que motivó una alerta naranja y la suspensión de actividades escolares, cuando ocurrió el accidente las condiciones habían cambiado.

Consideró que el viento pudo haber debilitado algunos ejemplares, pero que el árbol se cayó cuando la circulación vehicular era normal y sin fenómenos meteorológicos extremos.

Quintal también se refirió a los cambios en las leyes, y dijo que hasta hace unos meses los municipios tenían que elevar un pedido a la provincia para extraer un árbol peligroso, pero “esa legislación cambió y ahora la responsabilidad pasó directamente a los municipios para que el proceso sea más rápido y menos burocrático".