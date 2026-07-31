El cautivante retrato tomado en la montaña de El Chaltén ganó un concurso en el que se presentaron más de 1.860 imágenes. Quién lo hizo y cómo lo logró.

Los "mimos" de una pareja de cóndores, la mejor foto de la Patagonia 2026.

La cautivante e inusual escena de una pareja de cóndores que fue retratada en El Chaltén mientras se hacían “mimos” en una pared rocosa de la montaña se consagró como la mejor foto de la Patagonia en este 2026 .

La imagen, titulada "Para toda la vida", obtuvo el máximo galardón del 7° Concurso de Fotografía de la Patagonia y le otorgó el título de Fotógrafo del Año de la Patagonia a su autor.

El certamen es organizado cada dos años por la revista bilingüe Patagon Journal , que este 2026 celebró sus 15 años de trayectoria.Y el consagrado fue Mauricio Rossanigo , fotógrafo oriundo de Rafaela , provincia de Santa Fe .

Mauricio Rossanigo, de Rafaela, en Santa Fe, se llevó el premio al mejor fotógrafo de la Patagonia 2026.

"Fue un momento que jamás vamos a olvidar; entre amigos, en un paraíso y junto a una especie tan particular", dijo quien capturó el mágico momento durante un avistamiento de esta emblemática ave. Su obra obtuvo además el primer puesto en la categoría Vida Salvaje del concurso.

Una tarde de otoño en la montaña

Fue en una tarde de otoño cuando el rafaelino subió junto a tres amigos a observar cóndores andinos.

Al principio las aves solo sobrevolaban el lugar, hasta que una pareja se posó muy cerca del grupo, sobre las cornisas del paredón.

"Al rato llegó la pareja y la magia sucedió: comenzaron a acicalarse e interactuar de una forma tan hermosa que no lo podíamos creer, y solo hizo falta hacer el click en el momento justo", contó Rossanigo, quien usó un teleobjetivo de 600 milímetros y se mantuvo a estratégica distancia durante toda la observación.

La mejor foto de la Patagonia 2026.

Pese a este prestigioso reconocimiento, el galardonado dijo que no se reconoce como fotógrafo.

“Soy un amante de la naturaleza y de la fauna", dijo tras recibir la distinción, y remarcó que con su trabajo busca generar conciencia sobre especies amenazadas.

De hecho, con su cámara al hombro colabora con proyectos de conservación del aguará guazú y el águila coronada.

El Chaltén, por partida doble

La localidad santacruceña no solo aportó la foto ganadora absoluta. También se quedó con el primer premio de la categoría Paisajes, gracias a "Monte Chaltén", del fotógrafo Felipe Zanotti.

La foto del macizo de El Chaltén, con el Monte Fitz Roy al fondo, ganó en la categoría Paisajes.

La imagen es una composición del macizo coronado por el cerro Fitz Roy, con una cascada en primer plano lograda mediante larga exposición.

Más de 1.800 fotos en concurso

La séptima edición del concurso reunió 1.826 fotografías de 12 países, consolidándose como uno de los certámenes de fotografía de naturaleza más importantes de Sudamérica.

La ceremonia de premiación se realizó el 25 de junio de 2026 en el Centro Cultural Las Condes, en Santiago de Chile, donde también se estrenó el documental "El Otoño de los Glaciares".

Muestra itinerante

Las imágenes ganadoras recorrerán distintas ciudades de Chile y Argentina en una muestra itinerante.

Además del premio mayor, el certamen coronó ganadores en cada una de sus categorías: a las ya mencionadas Vida Salvaje y Paisajes, se sumaron Aventura al Aire Libre, Viajes y Cultura, Últimos Lugares Salvajes y el Premio de los Lectores.

También se distinguió a los que lograron el segundo lugar en cada rubro, y hubo además cuatro menciones de honor.