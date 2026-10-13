PJ neuquino y los 44 expulsados: se vota este martes 13 su nueva conducción con un inusual método

El peronismo neuquino busca salir de la crisis tras la ya reconocida salida del Turco Asaad. A las 18 ratifica las 44 bajas de afiliaciones y hay puja por la presidencia.

El Partido Justicialista de Neuquén definirá hoy su nueva conducción con un método que remite a los tiempos de la pandemia porque la reunión no será presencial. El Consejo Provincial fue convocado a una sesión extraordinaria para este martes 13 de octubre a las 18.

La reunión será virtual, a través de la plataforma Google Meet , y tiene un objetivo que es cubrir la presidencia que dejó vacante José "Turco" Asaad y sanear la situación porque en estas horas quien quedó a cargo, Lucas Riquielme, está en un limbo administrativo.

En principio, ese órgano partidario lo había suspendido por una denuncia en su contra por violencia de género, pero la Cámara Nacional Electoral había invalidado aquella reunión por irregularidades de forma: algunos consejeros se habían conectado sin acreditar la identidad y eso impactó en el quórum.

Anahí Valdez, vicepresidenta del PJ neuquino.

Pero más allá de esa denuncia, Asaad fue expulsado del PJ neuquino junto con una lista de 44 personas por haber integrado listas por otros partidos en 2023. Es por esa razón la reunión de este martes.

La convocatoria se apoya en la Acordada N° 51 de la Cámara Nacional Electoral, que habilita a los partidos a sesionar a distancia. El documento lleva la firma de un grupo de consejeros encabezado por Lucas Riquelme, vicepresidente segundo del partido y que había quedado en lugar de Asaad en aquella sesión invalidada por las formas.

Para esta nueva convocatoria no figura, en cambio, la firma de la vicepresidenta primera, Anahí Valdez, quien se erige como la sucesora de Asaad y pelea por ese cargo.

Quiénes se sientan a la mesa

El Consejo Provincial está integrado por 19 miembros titulares, según la nómina que proclamó la Junta Electoral partidaria tras la interna del 15 de marzo. La convocatoria de hoy lleva diez firmas, todas de consejeros que responden al Peronismo Territorial. Firmaron Lucas Riquelme, la tesorera María Laura Montiveros y el segundo tesorero Rubén Maluenda, junto con los consejeros Azul Dragone, Santiago Fernández, Juana Vázquez, Gonzalo Bertoldi, María Paz Colobig, Provinda Hernández y Yulian Cid.

Lucas Riquelme vicepresidente segundo, había salteado a Anahí Valdez en la sucesión.

Además de Asaad y Valdez, otros siete titulares no firmaron Jorge Eduardo Cano, Miguel Lucero, Juan Domingo Linares, Angela del Carmen Ortiz, Sergio Andrés Leiva, Sandra Luengo y Florencio Héctor Pérez.

ntre ellos están los cuatro consejeros que responden al Peronismo para la Victoria, el sector que conduce el exsenador Oscar Parrilli, encabezados por Cano: El resto pertenece al Peronismo Territorial, aunque no acompañó la convocatoria con su firma.

Valdez llegó al cargo en la misma fórmula que Asaad, pero hoy juega por fuera de ambos bloques.

El fallo que precipitó el cambio

El punto de partida es la resolución de la Cámara Nacional Electoral que ordenó dar de baja a los afiliados que en las elecciones de 2023 compitieron por otras fuerzas, en contra de lo que establece la Carta Orgánica partidaria.

La propia convocatoria menciona de manera expresa al "ex presidente José Assad" entre los alcanzados por esa medida.

Asaad y Valdez fueron en la misma boleta, pero se pelearon y ahora el Partido Justicialista no queire reconocer la sucesión.

El orden del día prevé tomar conocimiento de las bajas "dando estricto cumplimiento" a lo dispuesto por la Cámara.

También incluye establecer los mecanismos para notificar formalmente a los afiliados de la nómina e incorporar al consejero suplente que ocupará la banca vacante.

Asaad, intendente de Vista Alegre, atraviesa además una situación delicada fuera del partido. Tiene una denuncia por violencia de género presentada por su expareja, cuyos hechos negó públicamente. En el Concejo Deliberante de su localidad se tramita además un pedido de remoción por "inhabilidad moral", que fue girado a la comisión de Legales. El intendente sostuvo que no renunciará.

De aliados a adversarios

Asaad y Valdez llegaron juntos a la conducción. Fue la dirigente zapalina quien aportó los votos de Zapala que le dieron la victoria a Asaad en la interna del 15 de marzo.

La ruptura llegó pocos meses después, con el Congreso Provincial. Allí una alianza de distintos sectores se impuso por 32 votos contra 27 y se quedó con la conducción del órgano partidario, que pasó a presidir el exdiputado provincial Luis "Pichi" Sagaseta, mano derecha de Parrilli.

Asaad acusó entonces a su vice de haber hecho "algún arreglo con el parrillismo". Valdez lo negó y devolvió la acusación: interpretó la postura del presidente como una señal de acercamiento al espacio Neuquinizate, que respalda al gobernador Rolando Figueroa.

Una designación que no prosperó

La sesión de este es el segundo intento del Consejo por reordenar su conducción. El 24 de septiembre, el cuerpo suspendió a Asaad en la presidencia y designó en su lugar a Riquelme, pese a que el orden de sucesión ubicaba primero a Valdez.

Esa reunión fue declarada nula por un juzgado electoral, y la designación de Riquelme quedó sin efecto. Desde entonces, Valdez reclama públicamente la presidencia del partido, que considera que le corresponde por el cargo para el que fue electa.

El último punto del orden del día es el que concentra la atención. Bajo el título "Adecuación y reorganización de autoridades", propone adecuar la integración del Consejo "garantizando el reemplazo en la Presidencia y demás cargos vacantes".

La redacción no hace referencia a la sucesión prevista para la vicepresidencia primera, sino a una reorganización del cuerpo. En la práctica, abre la puerta a que la mayoría del Consejo defina un nuevo esquema de autoridades sin que Valdez asuma automáticamente la conducción.

Según pudo saber LM Neuquén, el gobierno provincial no ve con buenos ojos que la dirigente quede al frente del justicialismo neuquino.

Buena parte del partido mantiene hoy una relación de convivencia con la gestión de Figueroa. El gobernador, por su parte, había señalado públicamente que Asaad debería dar un paso al costado si se comprobaban los hechos denunciados en su contra.

Si el Consejo resuelve hoy una conducción que vuelva a dejar de lado a la vicepresidenta primera, no se descarta que la disputa regrese a la Justicia electoral, que ya intervino una vez para anular lo actuado.

Así, el partido que históricamente dirimió sus internas en congresos y plenarios multitudinarios definirá esta vez su futuro inmediato frente a una pantalla.