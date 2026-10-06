Uno por uno: quiénes son los 44 expulsados del PJ neuquino por jugar con otros sellos en Neuquén

La Justicia electoral dio de baja a 44 afiliados del PJ por candidaturas en otras listas en 2023. Entre ellos, el presidente del PJ neuquino, José "El Turco" Asaad.

El Partido Justicialista de Neuquén tiene 44 afiliados menos. El registro de novedades de afiliación de la Justicia Nacional Electoral consignó la baja con la figura de "expulsión del partido", para aquellos que participaron de elecciones por otro partido político durante las elecciones provinciales del 2023. La notificación fue el pasado 2 de octubre y se conoció en estas horas. Es una pelea entre dos facciones que se viene dando desde hace casi un año.

Son los alcanzados por el artículo 28 de la Carta Orgánica peronista, que establece que el afiliado que acepte ser candidato de otro partido sin autorización del Congreso Provincial "perderá automáticamente su condición de afiliado".

El nombre de mayor peso es el de José "Turco" Asaad , intendente de Vista Alegre y presidente del partido, suspendido preventivamente por el Consejo Provincial el pasado 24 de septiembre tras una denuncia por violencia de género.

Servidio, Zúñiga y Asaad figuran entre los expulsados del PJ no así Tanya Bertoldi, quien nunca ocupó una lista en 2023 por fuera del peronismo.

Si su baja queda firme, el proceso disciplinario en su contra quedará en abstracto y la presidencia del PJ, vacante, al menos por ahora, pero se viene una guerra por la sucesión y el control del partido.

Desafiliaciones del peronismo neuquino: cómo se llegó a la lista

El pedido nació en el Congreso partidario de Zapala del 17 de mayo de 2025, que resolvió expulsar a quienes habían sido candidatos por fuera del peronismo en las elecciones provinciales de 2023, en su mayoría dirigentes que se sumaron al frente que llevó a Rolando Figueroa a la gobernación.

La entonces apoderada, María Belén de los Santos, presentó dos listados ante el Juzgado Federal N°1 de Neuquén, con competencia electoral.

La jueza Carolina Pandolfi había rechazado el pedido, pero la Cámara Nacional Electoral la revocó el pasado 5 de marzo de 2026.

Asaad y Lucas Riquelme, que fue elegido presidente del PJ con algunos cuestionamientos por parte de la oposición interna, quien promueve a Anahí Valdez por el corrimiento de lista.

Tras ganar la interna del 15 de marzo, Asaad instruyó a la nueva apoderada, Mariana Tranamil, a desistir de las desafiliaciones, y Pandolfi lo aceptó el 18 de mayo. El 28 de septiembre, la Cámara revocó esa decisión con duros términos. Señaló que la jueza había admitido decisiones de quienes "invocaron ser autoridades" del partido sin verificar que estuvieran facultadas.

Con Pandolfi ya renunciada, el juez federal subrogante Gustavo Villanueva ordenó cumplir el fallo. La aplicación quedó a cargo de la Secretaría Electoral del juzgado, que encabeza Leonardo Zaglio. Su tarea es depurar los listados y verificar, caso por caso, quiénes fueron oficializados como candidatos de otras fuerzas en 2023.

¿Quiénes son los desafiliados?

Picún Leufú es la localidad más golpeada, con 11 bajas, la cuarta parte del total: Julio Fernando Vallejos, Rodolfo Antonio Soria, Fernando De la Fuente, Luis Miguel Campos, Cristina Soledad Fuentes, Camila Beatriz Contreras, Johana Belén Lozada, Elizabeth Daniela Altamirano, Matías Miguel Galván, Macarena Yoseli Fuentes y Leandro Martín Rojas.

En Neuquén capital figuran nueve: Marcelo Zúñiga (actual subsecretario de Producción), Herminda Chiguay, Ignacio Gabriel Armida, Ayelén Álvarez, Roxana Noemí León, Juan Pablo Safenreiter, Ana Servidio (secretaria de Vivienda y Hábitat), Romina Natalia Riquelme y Mariana María Belén Muñoz.

En Vista Alegre, además de Asaad, perdieron la afiliación Sandra Hernández, (presidenta del Concejo Deliberante de Vista Alegre), Liliana del Carmen Rojas y Juan Antonio Mendoza. El caso de Hernández tiene un condimento particular porque su madre, la consejera Provinda Hernández, fue quien leyó la carta de Asaad en la sesión que lo suspendió y quien fundamentó el apoyo a Lucas Riquelme como presidente a cargo.

En Centenario aparecen Juan Jesús Nahuel y Claudia Rosana Rodríguez. En Barrancas, Mayra Johana Quiroz y María Belén Tapia. Completan el interior Alicia Rosario Rizo, de Mariano Moreno; Cecilia Claudia Olivares, de Junín de los Andes; Juan Domingo Gil, de Aluminé; Olivia del Carmen Valenzuela, de Las Ovejas; Yamila Beatriz Méndez, de Buta Ranquil; Juan Manuel García, de Plottier, y Stefanie Carla Daniela Montivero, de Senillosa.

Otros diez nombres figuran en el registro sin domicilio consignado, como Asaad, Juan Cirilo Basualdo, Néstor Valentín Lillo, Julio César García, Marta Susana Nieva, Julián Alberto Sepúlveda, Siban Eduardo Jalil, Joaquín Antonio Pino, Roberto Carlos De la Fuente y Miguel Ángel Tripailao.

¿Por qué algunos afiliados siguen conservando su estatus, pese a ocupar espacio? ¿Por qué no fueron en la lista de cargos electivos. Es el caso de la ministra de Infraestructura de la provincia, Tanya Bertoldi, militante justicialista y exsecretaria de Gobierno de la Municipalidad de Centenario, quien hoy es una pieza clave en el gobierno de Figueroa. Nunca estuvo en una lista por otro partido, al menos por ahora.