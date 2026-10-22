Detuvieron a otros dos peones rurales que trabajaban en una estancia, donde funciona la escuela rural en la que Nancy trabajaba.

Hay cinco detenidos por la desaparición de la maestra rural: 16 días de búsqueda y un nuevo hallazgo.

Continúa la búsqueda de Nancy Estela Godoy , la docente de 52 años que desapareció el pasado 6 de octubre en el paraje El Malezal en Corrientes, cuando salió temprano por la mañana camino a la escuela. En las últimas horas se conoció la detención de dos peones rurales y ya son cinco los sospechosos de un posible femicidio.

Mientras avanza la investigación, se conoció que la Justicia ordenó arrestar este martes por la noche a Rosa Leguizamón, vecina de la Escuela Rural N° 626 del paraje El Malezal, y a su pareja, Nahuel Rojas, en el marco de una causa por presunto encubrimiento agravado.

En las últimas horas, Ireneo Zarza y Sandoval , ambos peones rurales de la estancia El Curupí, fueron detenidos por orden de los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González.

Fuentes judiciales revelaron que algunos testimonios ubicaron a Zarza en un "puesto tapera" situado a unos 150 metros de la escuela, lugar en el que solía dormir, en las horas previas a la desaparición de la docente.

Cinco detenidos y el misterio de la desaparición de Nancy

Con esta nueva medida, ya son cinco personas las detenidas en el marco de la investigación por la deaspaerición de la docente, hace ya 16 días.

El primera fue un peón, identificado como Ezequiel Bordón, por entorpecimiento en la investigación.

Los mismos testimonios indican que en ese puesto el capataz acostumbraba beber whisky y que, bajo esas circunstancias, se tornaba agresivo. Ese patrón de conducta forma parte de los elementos que la fiscalía reunió para sostener la imputación por femicidio.

Sumado a las nuevas detenciones, en el allanamiento a la casa de Leguizamón en la localidad correntina de Sauce secuestraron " elementos que pertenecerían a la docente y que eran buscados desde el inicio de la investigación".

Conforme a la información aportada, los objetos incautados, que serían una campera negra y dos alpargatas, fueron incorporados a la causa y sometidos a las pericias correspondientes.

Desaparición de una maestra rural: el peón detenido denunció que fue torturado para relatar una falsa historia.

Las dudas alrededor de la mujer aparecieron tras las contradicciones en sus declaraciones y, según la investigación, le habría mentido a Godoy sobre la posibilidad de regresar ese fin de semana a la ciudad de Esquina, al asegurarle que nadie de la estancia volvería a ese lugar.

A esto se suma que Leguizamón también habría falseado la fecha en la que supuestamente iba a asistir a una fiesta de doma en la localidad de Sauce. Ella y su pareja Nahuel Rojas fueron detenidos en el marco de una causa por presunto encubrimiento agravado.

Cómo continúa la investigación por la desaparición de Nancy Godoy

Este jueves los fiscales realizarán dos nuevas entrevistas en el marco de la causa. En paralelo, buscarán avanzar en la obtención de muestras de ADN de la hermana y el hijo de la víctima.

El objetivo es poder cotejarlas ante el eventual hallazgo de restos humanos en la zona, donde los rastrillajes se están profundizando desde las últimas horas.

El operativo de búsqueda fue ampliado y cuenta con la participación de distintas dependencias policiales y grupos especializados, con un promedio de 100 efectivos por día.

El despliegue incluye 16 móviles policiales, lanchas del Priar, cuatro drones, 15 efectivos montados a caballo y tres canes especializados en búsqueda. Además, se cuenta con un helicóptero provisto por el Gobierno de Corrientes y otro perteneciente al Ejército.