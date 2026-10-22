Un empresario cumple años el mismo día que Javier Milei y le dedicó una emotiva carta: la reacción del Presidente

El Presidente Javier Milei cumple 56 años este jueves 22 de octubre, y a través de sus redes sociales dio a conocer una llamativa carta. La publicación generó gran repercusión.

De acuerdo a lo que dice la carta, habría sido escrita por una persona que cumple años el mismo día que él . La misma fue publicada como una solicitada en el diario Clarín. Y sería de un empresario industrial.

Y fue el propio presidente quien la compartió a través de sus redes sociales. “Me siento identificado con tu forma de ser”, señala el texto.

La carta de un empresario industrial a Javier Milei por el día de su cumpleaños

"Presi, arranco muy contento diciéndote: ¡Muy feliz cumple! Mi gran felicidad es porque hoy, 22 de octubre, también es mi cumple", comienza la carta, que rápidamente sumó miles de interacciones y comentarios de apoyo de la militancia libertaria.

En el mensaje también realizó un paralelismo entre su experiencia en el ámbito privado y la impronta política del jefe de Estado. "Desde que te vengo viendo en la campaña, antes de ser presidente, y ahora como presidente poniendo toda esa garra y corazón, me siento totalmente identificado con tu forma de ser, que fue la misma que tuve en mi vida industrial", dijo.

El empresario profundizó sobre las tensiones que atravesó su actividad productiva y respaldó la postura del mandatario: "He llegado a cerrar alguna de mis plantas industriales con tal de no ceder a quienes supuestamente defienden a la gente, los mismos que alguna vez pidieron la quiebra de la empresa que había fundado mi papá, pero seguí igual, siempre luchando y trabajando duro, que es lo que vos vivís pregonando. Me animo a decir que he salido victorioso".

Y por último destacó el rumbo económico y político encarado por el oficialismo nacional. "Con convicción y con las políticas necesarias, lograremos un país más justo tal como vos lo decís y lo hacés: ir a fondo y no aflojar ni un poquito. Esto nunca pasó en este país desde que he nacido, y por fin vos le estás dando el rumbo que corresponde. Todos los argentinos deberíamos estar orgullosos de lo que hacés", afirmó.

A modo de cierre, el seguidor remarcó el simbolismo de la fecha compartida con el mandatario nacional. "Cada vez que alguien me pregunta: ¿Cuándo cumplís años?, ya no digo más la fecha; digo con gran orgullo: el mismo día que Milei. Así que simplemente me alegra que hoy cumplamos años y... ¡Viva la Libertad, Carajo! Te mando un abrazo grande y mi hijo también", concluyó.

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El misterio de la venda en el cuello: por qué apareció lesionado Javier Milei

El presidente Javier Milei apareció con un vendaje visible en el cuello durante un desayuno del Nueva Economía Fórum celebrado en el Real Casino de Madrid, en su visita a España, lo que generó especulaciones sobre su estado de salud.

El Gobierno argentino salió rápidamente a aclarar la situación: Milei sufrió un accidente doméstico al salir de la bañera y se golpeó el cuello, lo que le provocó un hematoma. Las fuentes oficiales subrayaron que el mandatario se encuentra bien y que el inconveniente no afecta su agenda.

El incidente ocurrió en el marco de un viaje de carácter académico y político, sin status oficial, que Milei realiza a España a poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre. La visita incluyó un acto en la Universidad Rey Juan Carlos y una reunión con la Fundación Disenso, vinculada al partido Vox.