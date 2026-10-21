Milei trató de "impresentable dictador" a Pedro Sánchez y el español lo chicaneó con una canción de Lali

El presidente también habló sobre la inmigración como una "invasión" y la ocupación británica en Malvinas. El polémico cruce entre los políticos.

Javier Milei arribó a España y brindó una conferencia en la que apuntó contra el presidente Pedro Sánchez, a quien calificó de "impresentable dictador" y llamó a los españoles "a sacar a los socialistas a patadas". A poco más de un mes de las elecciones adelantadas en el país, el mandatario argentino se posicionó rápidamente.

Desde Madrid , ante unas 500 personas entre políticos españoles, empresarios locales, diplomáticos y corresponsales extranjeros, el presidente estuvo en el Nuevo Economía Fórum y no sólo lanzó críticas contra Sánchez, sino también habló sobre la inmigración en Ceuta y la ocupación británica en las Islas Malvinas que "representa un riesgo para la región".

"España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el 'kirchnerismo' y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez", comenzó Milei en su intervención en un foro económico.

Durante su discurso, el Presidente volvió a criticar a Sánchez a quien tildó de "ladrón" y "corrupto", y llamó a los españoles "a sacar a los socialistas a patadas" porque España "es la cuna del liberalismo". También apuntó contra los "partidos de izquierda" en Europa, acusándolos de ser los causantes del "estancamiento brutal" de la economía del continente.

"Hola Milei, los zurdos y zurdas te dan la bienvenida"

La llegada de Milei al país europeo generó rispideces entre los partidos políticos. Desde el PSOE ( Partido Socialista Obrero Español), en su sede colgaron una bandera gigante alusiva a la visita del presidente argentino: "Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España, el país que más crece en Europa" como una chicana para el economista.

En su intervención en el foro económico, el presidente argentino se declaró "amigo" de Santiago Abascal (líder de Vox, el partido de la derecha alternativa), y de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y dirigente del Partido Popular.

"Mi compromiso y mi amor hacia España hacen que apoye a aquellos que van a generar mayor bienestar a los españoles y no a aquellos que quieren sustituirlos por otras culturas que los van a exterminar", lanzó.

"Yo voy a estar en todos los lugares donde la libertad está en peligro y donde hay un liberticida. No me importa el lugar del mundo que sea. Acá tienen a uno y lo voy a enfrentar", sumó entre el aplauso de algunos de los presentes.

La chicana de Pedro Sánchez ante los insultos de Milei con una canción de Lali

Pedro Sánchez recurrió a una canción de Lali Espósito para responderle a Javier Milei, en medio de una nueva escalada de tensión entre ambos dirigentes. El presidente del Gobierno español publicó en X una captura de "Fanático" mientras se dirigía a Burgos y acompañó la imagen con un mensaje dedicado al tema argentino.

"Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!", escribió Sánchez. La publicación llegó luego de que Milei realizara duras críticas contra él durante su intervención ante empresarios y economistas en el foro celebrado en Madrid.

Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino.



¡Me encanta!https://t.co/9cSwKtlIyz pic.twitter.com/1hLDty7FUF — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2026

La oleada inmigratoria en Ceuta "no fue un accidente ni una casualidad"

En otro pasaje de su intervención se refirión a la inmigración y acusó al gobierno de Sánchez de fomentar, por motivos electorales, una "invasión" migratoria, citando lo ocurrido en Ceuta en julio.

"El estancamiento económico combinado con la irresponsabilidad migratoria trazan un sendero de decadencia muy difícil de revertir para el futuro", consideró. "Cada inmigrante es un voto y si el precio es la destrucción total del país, está más que dispuesto a pagarlo", agregó.

Miles de migrantes cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta por tierra y a nado durante la entrada masiva.

Según Milei, la entrada de inmigrantes desde el norte de África "no fue un accidente ni una casualidad" y "las consecuencias ya se están viviendo como no podía ser de otra manera".

"Las calles se volvieron más inseguras, sobre todo para las mujeres que ya no pueden siquiera salir a caminar solas por las noches por muchos barrios de las principales ciudades”, advirtió.

El reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas

Milei ratificó este miércoles que las Islas Malvinas "son argentinas, por derecho, por historia y por geografía" y añadió que su país confía en recuperarlas por la vía diplomática, porque no cree en "soluciones bélicas". "Seguiremos negociando hasta que nos devuelvan las islas, porque nosotros somos los legítimos dueños", sumó.

"Consideramos que los riesgos geopolíticos, demográficos, que está experimentando Gran Bretaña, representan un riesgo para la región, el control del Atlántico Sur. Aquellos que quieran hacer negocios en Malvinas a alto riesgo, no les vamos a permitir hacer negocios a bajo riesgo dentro del continente, no podrán hacer negocios en Vaca Muerta, es muy simple", advirtió.