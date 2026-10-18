El Presidente participará de la Expo Argentina Oil & Gas 2026 en Neuquén antes de partir a Madrid, donde se reunirá con Isabel Díaz Ayuso.

Milei viaja a España, pero antes hará una escala en Neuquén: qué actividades tiene previstas.

El presidente Javier Milei iniciará este lunes una nueva gira internacional con destino a España, pero antes tendrá una parada en Neuquén. El mandatario participará de la Expo Argentina Oil & Gas 2026 en el Espacio DUAM y luego partirá rumbo a Madrid, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier .

La agenda en España comenzará el miércoles e incluirá una exposición en el Nueva Economía Fórum, actividades académicas y encuentros políticos. Entre ellos, se destaca la reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Antes de emprender el viaje, Milei participará este lunes a las 17 en la Expo Argentina Oil & Gas 2026 , que se desarrolla en el Espacio DUAM. Lo acompañará su hermana, Karina Milei , secretaria general de la Presidencia.

Más tarde, a las 23, el jefe de Estado partirá hacia Madrid. Según el cronograma informado, arribará el martes a las 13, hora argentina, aunque sus actividades oficiales comenzarán al día siguiente.

Reuniones, economía y un encuentro con Isabel Díaz Ayuso

El miércoles, Milei tendrá una jornada con compromisos académicos, económicos y políticos. Su primera actividad será a las 5.15, hora argentina, en el Nueva Economía Fórum, en el Real Casino Gran Círculo.

A las 8 se reunirá con el profesor Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos. Luego participará de la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca, en esa misma institución.

La agenda continuará a las 10 con una actividad en la Fundación Disenso. Dos horas después, mantendrá un encuentro con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

A las 14, el mandatario concederá una entrevista al periodista Fernando González, de El Observador, en el Hotel Hyatt Hesperia. Finalmente, a las 16, abordará el avión presidencial para regresar a la Argentina.

La comitiva tiene previsto aterrizar en Buenos Aires el jueves 22 a las 8. Milei retomará sus actividades el viernes, cuando participará de la cena anual de la Fundación Faro.

Qué actividades tendrá el Gobierno mientras Milei esté en España

Mientras el Presidente se encuentre en Madrid, distintos integrantes del Gabinete tendrán compromisos oficiales en el país y en el exterior.

Este lunes, Karina Milei y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, brindarán una conferencia de prensa en la cárcel de Villa Devoto para cerrar la primera etapa del traslado de internos al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. También estarán presentes el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la legisladora porteña Pilar Ramírez.

Por la tarde, a las 15, el vocero presidencial Adrián Ravier ofrecerá su habitual conferencia de prensa.

El martes 20, a las 13, se reunirá la Mesa Política del Gobierno. Dos horas después, Santilli, Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem mantendrán un encuentro de trabajo con los diputados nacionales del PRO Fernando de Andreis y Cristian Ritondo.

Una semana con actividad en el Congreso y viajes al exterior

El miércoles, desde el mediodía, la Cámara de Diputados debatirá proyectos vinculados con la propiedad privada, medicamentos de alto riesgo, vandalismo rural, patrimonio estatal, discapacidad y endeudamiento familiar.

Por su parte, Karina Milei y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, visitarán el viernes a las 12 el Museo Nacional de Bellas Artes para anunciar la creación de un centro dedicado a la conservación, investigación y restauración de colecciones del museo, el Palais de Glace y otras instituciones nacionales.

En paralelo, Monteoliva participará de actividades vinculadas con la cooperación internacional entre fuerzas policiales, mientras que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tendrá compromisos relacionados con inteligencia artificial y viajará a Medellín, Colombia, para participar del Congreso RELIAL 2026.

El canciller Pablo Quirno, en tanto, mantendrá el jueves a las 14 una reunión con el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, en el Palacio San Martín.