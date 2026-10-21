El rey Felipe VI de España le puso condiciones a Milei: solo lo recibirá si se reúne con Pedro Sánchez

Desde la Casa Real impusieron la condición de una cita con el mandatario que llamó "dictador".

Javier Milei arribó a España y brindó una conferencia en la que apuntó contra el presidente Pedro Sánchez , a quien calificó de "impresentable dictador" y llamó a los españoles "a sacar a los socialistas a patadas". A poco más de un mes de las elecciones adelantadas en el país, el mandatario argentino se posicionó rápidamente.

Frente a esta polémica declaración, el mandatario argentino indicó que no se reuniría con él pero afirmó que si tenía intenciones de ver al rey Felipe VI.

Sin embargo, desde la Casa Real le recordaron a Milei que eso implica que también se vea con Sánchez . Según publicó la Agencia EFE, se trata de una norma protocolar y práctica habitual en las visitas de cualquier jefe de Estado.

Fuentes de la Zarzuela revelaron que el interés del mandatario de ver al rey fue trasladado de manera informal por parte del Ejecutivo argentino a la Casa Real, como en otros viajes anteriores de Milei a España.

El rey y Milei sí se vieron pero fuera de España. Felipe VI asistió al acto de asunción de Milei el 10 de diciembre del 2023. Habían coincidido pocos días antes en la toma de posesión por segunda vez del presidente El Salvador, Nayib Bukele.

Gentileza Infobae

En el foro económico de Madrid, Milei aseguró que tiene "una excelente relación" con el rey y agregó: "Espero tener la oportunidad de visitarlo en algún otro viaje. Hemos estado juntos recientemente en Perú y en Colombia, no es una cuestión de no voluntad sino de imposibilidad de agendas".

En 2024 el argentino había pedido un encuentro con Felipe, pero desde el Palacio de la Zarzuela expresaron que el rey "coordina con el Ministerio de Asuntos Exteriores los viajes al extranjero y las visitas a España de mandatarios internacionales" y subrayaron que, de acuerdo con la ley española, "la política exterior es competencia exclusiva del Gobierno" de España. La relación con Sánchez estaba en aquel entonces en plena crisis debido a los fuertes cruces verbales entre ambos.

Por el momento, la visita de Milei se desarrolla sin contactos con el Ejecutivo español. La agenda incluye actividades académicas, encuentros con referentes políticos y reuniones con organizaciones vinculadas a sectores de derecha.

Los insultos de Milei al presidente de España: "Impresentable dictador"

Desde Madrid, ante unas 500 personas entre políticos españoles, empresarios locales, diplomáticos y corresponsales extranjeros, el presidente estuvo en el Nuevo Economía Fórum y no sólo lanzó críticas contra Sánchez, sino también habló sobre la inmigración en Ceuta y la ocupación británica en las Islas Malvinas que "representa un riesgo para la región".

Al comienzo de su discurso, indicó que "España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el 'kirchnerismo' y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez".

Durante su discurso, el Presidente volvió a criticar al español a quien tildó de "ladrón" y "corrupto", y llamó a los españoles "a sacar a los socialistas a patadas" porque España "es la cuna del liberalismo". También apuntó contra los "partidos de izquierda" en Europa, acusándolos de ser los causantes del "estancamiento brutal" de la economía del continente.