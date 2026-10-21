Así está el puente Carranza en Neuquén: habilitan el tránsito, pero advierten posibles nuevos cortes

La circulación se había restringido a primera hora de este miércoles, pero ahora se restableció. El aumento del caudal complica el tránsito en la Ruta Provincial 5.

Volvió a cortarse el puente Carranza en Neuquén: la crecida del arroyo obligó a interrumpir el tránsito

La circulación por la Ruta Provincial 5 se restableció este miércoles tras una interrupción este miércoles a primera hora de la mañana, por la crecida del arroyo Carranza , que afectó desvío provisorio ubicado en el sector donde se construye el puente. El tránsito había sido habilitado durante la tarde del martes, pero las condiciones del agua obligaron a disponer otro corte total.

A través de un comunicado emitido este miércoles a las 9, se informó que "debido a la disminución del caudal del arroyo Carranza, se ha restablecido la circulación vehicular". Sin embargo, advirtieron que "ante un nuevo incremento del caudal del arroyo, podrían realizarse cortes preventivos e intermitentes de la circulación, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios".

"Se solicita circular con precaución, reducir la velocidad y respetar la señalización y las indicaciones del personal de obra. Se recomienda permanecer atentos a las actualizaciones", pidieron desde el Consorcio de Cooperación Coarco – Servipet, a cargo de la obra.

La interrupción total comenzó a regir desde las 7 de la mañana y desde ese momento solicitaron a los usuarios respetar la señalización y las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

El aviso indicaba que el incremento del caudal del arroyo volvió a comprometer el paso provisorio, por lo que se dispuso el cierre inmediato de la circulación.

Gentileza Topógrafo Miguel Hernández

El tránsito se había habilitado el martes por la tarde

El nuevo corte se produjo menos de un día después de que los vehículos pudieran volver a transitar por el sector. El martes, pasadas las 14, se había restablecido la circulación luego de los trabajos realizados para recuperar la transitabilidad del desvío.

Sin embargo, la habilitación quedó condicionada a la evolución del arroyo. El aumento del caudal volvió a afectar el paso y obligó a interrumpir nuevamente el tránsito durante la mañana de este miércoles.

La situación mantiene bajo evaluación un tramo de la ruta provincial en el que se desarrollan tareas vinculadas con la construcción del puente y sus accesos. Mientras continúen las variaciones en el nivel del agua, la seguridad del desvío será determinante para definir si los vehículos pueden volver a circular.

Cómo están las rutas de Neuquén

Entre los sectores que también requieren precaución se encuentra la Ruta Provincial 8, circular con extrema precaución entre el empalme con la Ruta Provincial 7 y el empalme con la Ruta Provincial 6, debido a la acumulación de agua y barro.

En ese tramo trabajan equipos viales para atender las complicaciones que afectan la calzada. Las condiciones pueden dificultar el avance de los vehículos, especialmente en sectores donde el agua y el barro reducen la adherencia.

Por otro lado, la Ruta 46, en el empalme con la Ruta 23, se encuentra intransitable, así como también la Ruta 26, que une Caviahue y Copahue.

El resto de las rutas de la provincia se encuentran transitables con precaución.