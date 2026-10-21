Alerta por crecidas en los ríos de la región: cómo saber desde tu celular si el agua llega a tu zona

Los ríos crecen, cierran balnearios y siguen las lluvias. Una herramienta gratuita de Google permite ver desde el celular dónde viene el agua y cuándo.

Las crecidas de los ríos por las lluvias afectan a algunos sectores en las costas.

El paseo costero de Centenario está cerrado, el Parque Agreste y la península Hiroki también, y en General Roca el agua ya cubre las orillas de Paso Córdoba. Las crecidas de los ríos de la región vienen desde hace una semana y el pronóstico anuncia alerta por lluvias hasta el fin de semana. ¿Hasta dónde va a subir el agua?

La última vez que el río Neuquén cubrió el balneario de Centenario fue en julio de 2023, y muchos vecinos todavía lo recuerdan. Hoy las autoridades aseguran que los caudales están controlados, pero también piden no acercarse a la costa y respetar los cierres. En medio de esa incertidumbre, hay una forma de seguir la crecida casi en tiempo real, gratis y desde el propio celular.

Se llama Google Flood Hub y es un sistema de pronóstico de inundaciones que Google desarrolló con inteligencia artificial. Cruza datos del clima, imágenes satelitales e información de los ríos para anticipar, con hasta siete días de margen, cómo va a evolucionar el caudal de cada tramo. Se actualiza todos los días y funciona en más de 150 países.

Las crecidas en el río Neuquén, específicamente el balneario municipal de Centenario, que se encuentra cerrado.

No hace falta descargar ninguna aplicación ni registrarse. Alcanza con abrir el navegador del celular y entrar en sites.research.google/floods. En el buscador de arriba se escribe la localidad, por ejemplo, Centenario, Cipolletti o Choele Choel, y el mapa se acerca a la zona.

Alerta por crecidas de los ríos: cómo funciona la herramienta de Google

Sobre los ríos aparecen puntos de colores. El verde indica que todo está normal; el naranja, advertencia; el rojo, peligro; y el bordó, nivel extremo de los caudales.

En el río Neuquén, el punto más comprometido es el que está aguas abajo del dique compensador El Chañar, frente a San Patricio del Chañar. Aparece en naranja, con un mensaje: "Estimación del nivel más alto del río desde el 2023".

Crecidas, cómo ver la herramienta de Google.

Para ese tramo, Google ubica la advertencia en 565 metros cúbicos por segundo, el peligro en 940 y el nivel extremo en 1.551.

Según su pronóstico, el río tendría un pico cercano a los 717 m³/s el viernes 23 y bajaría desde el fin de semana, lejos del umbral de peligro. Los puntos de río arriba, en Sauzal Bonito y Mari Menuco, están en verde.

El río Negro, comprometido

El panorama más llamativo está en el río Negro. En el Valle Medio, entre Lamarque y Pomona y frente a Colonia Josefa, los puntos ya aparecen en rojo, con un cartel todavía más fuerte: "Estimación del nivel más alto del río desde el 2006".

En Colonia Josefa, el modelo fija el peligro en 1.573 m³/s y prevé que el río lo supere este miércoles, con un pico de unos 1.680 m³/s el viernes. Más abajo, Negro Muerto figura en advertencia, con un máximo de unos 1.614 m³/s el sábado, casi en el límite del peligro, que allí está en 1.625.

Flood Hub, la herramienta gratuita de Google que anticipa crecidas e inundaciones.

A la altura de General Conesa y Eustoquio Frías, el pronóstico toca el umbral de peligro el viernes, y en la zona de Guardia Mitre también hay un punto en rojo. En ningún tramo se prevé el nivel extremo.

Lo que dicen los datos oficiales

Las cifras de Google son una estimación, y la oficial no siempre coincide. La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) informó que El Chañar erogaba el martes entre 530 y 560 m³/s y que este miércoles seguiría en un rango de 540 a 560 m³/s. El techo de referencia que fijaron las provincias es de 600 m³/s, el valor a partir del cual se afectan las zonas costeras bajas.

El secretario técnico del organismo, Horacio Collado, explicó que el objetivo es "mantener las erogaciones por debajo de ese valor de referencia". También advirtió que el Neuquén tiene "menor capacidad de regulación que el Limay", porque depende de un solo sistema de embalses y deja menos margen si las lluvias se intensifican.

La diferencia tiene una explicación sencilla. El modelo de Google calcula los caudales a partir de las lluvias y del comportamiento de la cuenca, pero no sabe en tiempo real cuánta agua deciden soltar las represas. En el Neuquén, esa decisión es la que manda.

Costas cerradas y más lluvia

En Centenario, la Municipalidad y Defensa Civil prolongaron el cierre total del Paseo Costero donde rige "estrictamente prohibido el acceso y la permanencia de personas". En Neuquén capital, el Parque Agreste y la península Hiroki están cerrados desde el jueves pasado por la suba del Limay.

Omar Novoa

El secretario de Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, explicó que son zonas pensadas para inundarse: "Esas costas no tienen defensas, y es a propósito".

En General Roca, el agua avanzó sobre las orillas de Paso Córdoba y del parador de Isla 32, aunque el municipio informó que no hubo problemas en las viviendas cercanas.

La AIC anticipó "una alta probabilidad de que las precipitaciones continúen hasta el próximo fin de semana", con tormentas, chaparrones y posible granizo en los valles.

Buena parte de esa agua llega a los ríos por cañadones que no pasan por ningún embalse, y por eso puede cambiar el panorama de un día para otro.

Una ayuda, no un reemplazo

La propia plataforma aclara que sus datos "son aproximados" y que hay que consultar las fuentes oficiales. Flood Hub no reemplaza los partes de la AIC, las alertas del Servicio Meteorológico Nacional ni las indicaciones de Defensa Civil, y tampoco anticipa los anegamientos en las calles por lluvia.

Lo que ofrece es una mirada de todo el río, de punta a punta, y la posibilidad de saber con algunos días de anticipación hacia dónde va el agua.