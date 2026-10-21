La desaparición de la maestra rural suma dos detenidos: se habla de un posible femicidio

Ya son dos semanas sin rastro alguno de Nancy Godoy en Corrientes. Ya son tres los detenidos y continúa el operativo de rastrillaje en el camino hacia la escuela.

El pasado 6 de octubre Nancy Estela Godoy fue vista por última vez. La docente de 52 años del paraje El Malezal en Corrientes , salió temprano por la mañana camino a la escuela. Uno de sus hijos presentó la denuncia por su desaparición al día siguiente, tras comprobar que no había llegado a su lugar de trabajo ni tampoco a su vivienda. Desde entonces no se sabe nada sobre ella y hay sospechas sobre un posible engaño del que fue víctima.

Mientras avanza la investigación, se conoció que la Justicia ordenó arrestar a Rosa Leguizamón, vecina de la Escuela Rural N° 626 del paraje El Malezal, y a su pareja, Nahuel Rojas, en el marco de una causa por presunto encubrimiento agravado.

Hasta el momento son tres los detenidos . El primero fue Ezequiel Bordón , uno de los peones que acompañaban a Nancy hasta la escuela, quien quedó acusado de entorpecimiento en la investigación. Mientras tanto, continúan los rastrillajes para encontrar a docente de 52 años de edad.

Según reveló el medio local Actualidad Esquina, los fiscales investigan presuntas contradicciones y ocultamiento de información, mientras analizan nuevas pruebas y no descartan una posible imputación como partícipes de femicidio.

Que se sabe de los nuevos detenidos

La detención de la pareja se concretó este martes por la noche, medida dispuesta por la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina, a cargo de los fiscales Javier Mosquera y Andrea González, luego de que los imputados prestaran declaración, y contó con el aval del juez de Garantías Gustavo Vallejos.

Los fiscales cuentan con un plazo de 72 horas para formalizar las imputaciones. Durante ese período, analizarán las pruebas reunidas hasta el momento y los nuevos elementos que puedan incorporarse a la causa.

Leguizamón trabaja en la estancia El Curupí y quien le prestaría un caballo para llegar a la escuela. Está señalada como la última persona que la vio antes de que se perdiera su rastro en el paraje El Malezal. Actualmente está alojada la comisaría de la Mujer.

Fue una de las primeras personas que dio aviso de que la docente no estaba en el lugar. Además, grabó un video en el que mostró que algunas pertenencias de Godoy permanecían dentro de la escuela.

Por su parte, Rojas fue una de las personas que se acercó hasta la escuela para confirmar que la docente no se encontraba en el lugar. Junto al peón Bordón se encuentran detenidos en la Comisaría 1° de Esquina.

Cómo sigue la investigación y búsqueda en Corrientes

La causa está a cargo del fiscal Javier Gustavo Mosquera, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina, con la colaboración de la fiscal María Andrea González.

En paralelo a las derivaciones en el fuero penal, los operativos de búsqueda sobre el territorio sumarán el apoyo estratégico de las fuerzas de seguridad del Gobierno nacional. Más de 80 efectivos, 16 móviles, 12 caballos, cuatro drones y tres perros especializados la buscan intensamente.

Tras confirmarse la admisión del abogado Ariel Medina como querellante en representación de la familia, las autoridades judiciales ratificaron la incorporación de efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina a los rastrillajes de la Policía de Corrientes.

En tanto Sebastián, hijo de la mujer desaparecida, entregó a la Justicia una serie de registros de audio de la aplicación WhatsApp enviados por la mujer antes de perder conectividad.