La tragedia que cargaba Antonio Grimau: su hijo llevaba más de un mes muerto y él todavía lo buscaba

Lucas también era hijo de la actriz Leonor Manso. Tras la muerte del artista, se conocieron detalles del duro momento que marcó su vida.

Antonio Grimau contó que la muerte de su hijo Lucas fue un dolor de por vida.

Gran pesar causó la muerte del reconocido actor argentino, Antonio Grimau , a los 82 años, confirmada este martes por la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Además de ser recordado por su calidad humana y su prestigiosa carrera, en las últimas horas salió a la luz la estremecedora historia sobre la trágica búsqueda de su hijo.

Su fallecimiento ocurrió el lunes a las 23 horas. Su verdadero nombre era Antonio Rebolini, y dejó una marca en los escenarios, la pantalla chica y el cine argentino, donde transitó desde los galanes de telenovela hasta personajes de composiciones muy distintas.

Grimau tuvo una extensa trayectoria y se destacó en ficciones como “Dos a quererse”, “Soy gitano” y “Sandro de América”.

El actor estaba internado desde el jueves pasado en el Hospital María Ferrer, un centro de salud especializado en enfermedades respiratorias. Padecía EPID (enfermedad pulmonar intersticial difusa), una afección que compromete los pulmones y puede provocar dificultades respiratorias.

Antonio Grimau contó que la muerte de su hijo Lucas fue un dolor de por vida y que evitaba hablar públicamente del tema (Foto: Fabián Marelli / LA NACION)

Su hijo llevaba más de un mes muerto y él todavía lo buscaba

En las últimas horas, en momentos en que recordaban la trayectoria del actor, una dura historia salió a luz y causó gran impacto. Aquella tragedia fue recordada en Puro Show, el programa de eltrece.

En el año 2010, se conoció que Antonio Grimau y Leonor Manso buscaban desesperadamente a su hijo Lucas sin saber que había muerto en el Hospital Fernández y su cuerpo estaba en la Morgue Judicial.

El músico tenía 36 años y su identidad recién se confirmó el 16 de marzo del 2010, 34 días después del fallecimiento.

Lucas era el único hijo que tuvieron el actor y Manso, quienes fueron pareja en los años setenta. Llevaba el apellido Rebolini, el verdadero de su padre, que después tuvo a sus hijas Luciana y Antonia con otras parejas.

Los cuatro días en el Hospital Fernández

En la madrugada del 6 de febrero de 2010, una ambulancia del SAME trasladó a Lucas al Hospital Fernández, en el barrio porteño de Palermo, después de que se descompusiera en la calle. Ingresó con un cuadro de excitación psicomotriz asociado al consumo de estupefacientes, según se informó entonces.

Antonio Grimau contó que la muerte de su hijo Lucas fue un dolor de por vida y que evitaba hablar públicamente del tema (Foto: Fabián Marelli / LA NACION)

Poco después salió de la guardia y la Policía lo encontró a pocas cuadras del hospital, en la esquina de Castex y Salguero. Volvió a ser llevado al centro de salud y quedó internado en terapia intensiva, con insuficiencia renal y deshidratación.

Su estado se agravó y murió el 10 de febrero. La autopsia atribuyó el fallecimiento a una afección pulmonar, mientras su familia todavía desconocía que había sido internado.

Un cuerpo sin identificar y el reclamo de la familia

Lucas no llevaba documentos cuando llegó al hospital y fue registrado como NN. El 15 de marzo, Grimau hizo pública la desaparición y pidió colaboración en los medios y en Facebook; al día siguiente, una comparación de huellas digitales permitió confirmar que el cuerpo que estaba en la morgue era el de su hijo.

Tras reconocerlo, Grimau y Manso se presentaron como querellantes y pidieron una nueva autopsia, junto con la revisión de documentación sobre la atención médica. Al revisar el primer examen, los peritos oficiales y el de la familia coincidieron en que Lucas había muerto por una neumopatía y que no había recibido golpes.

Antonio Grimau y Leonor Manso buscaron a su hijo sin saber que había muerto en el Hospital Fernández, donde ingresó como NN (Foto: Gerardo Viercovich / LA NACION)

En 2011, los familiares apelaron el archivo de la causa dispuesto por el juez Carlos Bruniard, porque consideraban que había habido fallas en la atención médica.

El recuerdo de Lucas que compartió Grimau

En octubre de 2025, quince años después, Grimau habló de la pérdida en una entrevista con Héctor Maugeri para +Caras. Contó que generalmente evitaba referirse al tema y que guardaba anécdotas y momentos compartidos con su hijo. Al recordar el vínculo, explicó que había sido cercano y que sentía impotencia por no haber podido ayudarlo.

Consultado sobre qué podría decirles a otros padres en una situación similar, respondió: “Es difícil acercar una palabra, salvo el acompañamiento en ese dolor, porque es algo irreparable”. Recordó a Lucas como alguien alegre, sensible y talentoso, cuya vocación estaba en la música.