Dolor en el espectáculo: murió el actor Antonio Grimau

Tuvo una extensa trayectoria y se destacó en ficciones como “Dos a quererse”, “Soy gitano” y “Sandro de América”.

Grimau tenía 82 años. Tuvo una extensa trayectoria y se destacó en ficciones como “Dos a quererse”, “Soy gitano” y “Sandro de América”.

La Asociación Argentina de Actores dio a conocer este martes, la muerte del reconocido actor Antonio Grimau. Su fallecimiento ocurrió este lunes a las 23 horas.

Su verdadero nombre era Antonio Rebolini, y dejó una marca en los escenarios, la pantalla chica y el cine argentino, donde transitó desde los galanes de telenovela hasta personajes de composiciones muy distintas.

Grimau tenía 82 años. Tuvo una extensa trayectoria y se destacó en ficciones como “Dos a quererse”, “Soy gitano” y “Sandro de América”.

“Con pesar, despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino”, expresó la entidad en su despedida.

Qué se sabe de la muerte de Antonio Grimau

Según reveló TN, el actor estaba internado desde el jueves pasado en el Hospital María Ferrer, un centro de salud especializado en enfermedades respiratorias.

El artista padecía EPID (enfermedad pulmonar intersticial difusa), una afección que compromete los pulmones y puede provocar dificultades respiratorias. Aunque no trasncedió oficialmente si esta fue su causa de muerte, es una de las posibilidades que se barajan por el momento.

En 2021 el actor ya se había enfrentado a problemas de salud, cuando estuvo internado durante casi dos meses después de contraer coronavirus.

En aquella oportunidad, su estado fue grave y necesitó asistencia respiratoria. Tras recibir el alta, contó que había perdido 22 kilos y que debió atravesar una extensa recuperación.

Pese a las dificultades, Grimau logró regresar a los escenarios y continuar con su carrera artística.

La enfermedad que atravesaba en los últimos años, EPID, engloba un conjunto de trastornos que afectan el tejido que rodea los alvéolos pulmonares, donde se produce el intercambio de oxígeno.

La extensa trayectoria del actor

Grimau había comenzado en la actuación a los 16 años, cuando se presentó a una convocatoria para un elenco teatral en el teatro Charles Chaplin, de Almagro.

A lo largo de seis décadas construyó una trayectoria que atravesó la televisión, el teatro y el cine argentino. Desde 1970, formó parte de la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

En el mundo del teatro, participó en obras como El tren amarillo, Los Linares, 30 dineros, Aquí hay gato encerrado, Papas fritas, Alta sociedad, Vidas privadas, Ladrones a domicilio, Historia de un caballo, Salven al cómico y Cartas de amor.

En la pantalla chica alcanzó gran popularidad con producciones como Rolando Rivas, taxista, Trampa para un soñador y Dos a quererse. También integró elencos de Ricos y famosos, Soy gitano, Padre Coraje, Se dice amor, Mujeres asesinas, Valientes y Herederos de una venganza, entre otras ficciones.

Uno de sus papeles más reconocidos llegó en 2018, cuando interpretó a Roberto Sánchez en la adultez en Sandro de América, la miniserie dirigida por Adrián Caetano. Por esa actuación recibió el Martín Fierro como actor protagonista de unitario o serie.

En cine trabajó en películas como La Mary, Rolando Rivas, taxista, El amor infiel, Proceso a la infamia, Los orilleros, Una mariposa en la noche, El hombre de arena, Los corruptores, Tres alegres fugitivos, Caballos salvajes, La maestra normal, Secretos compartidos y Angélica.