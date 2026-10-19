Murió Marcela Ortiz, la exmodelo y actriz que fue figura en los 90, tras caer en una zanja con su auto

La exesposa de Raúl Taibo tenía 61 años y sufrió un accidente automovilístico. Su hija Shelsian la despidió con un emotivo mensaje en las redes sociales.

Marcela Ortiz, exmodelo y actriz que alcanzó notoriedad en la televisión y el espectáculo argentino durante la década de 1990, murió a los 61 años tras sufrir un accidente automovilístico en la zona de Benavídez, partido bonaerense de Tigre. La noticia fue confirmada por periodistas del medio artístico, quienes dieron detalles del siniestro y compartieron las palabras de despedida de su hija, Shelsian.

Según relató Luis Ventura en su programa de América TV, el hecho ocurrió durante el fin de semana, cuando el vehículo que conducía Ortiz se despistó y cayó en una zanja. Bomberos debieron intervenir para rescatarla del habitáculo, mientras que el personal médico intentó reanimarla, aunque no logró salvarle la vida.

La información sobre el siniestro fue ampliada por la periodista Marina Calabró, quien explicó que la exmodelo circulaba por la zona de Tigre cuando perdió el control del vehículo y terminó dentro de una zanja.

“Fue por la zona de Tigre, ella iba manejando, cayó en una zanja. Tuvieron que sacarla los bomberos”, detalló en su programa.

De acuerdo con el relato, una ambulancia llegó al lugar y el personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), utilizó un desfibrilador y administró inyecciones de adrenalina. Sin embargo, Ortiz no respondió a los intentos de reanimación y su fallecimiento fue constatado en el lugar.

Según el testimonio de su hija, la exmodelo habría sufrido un paro cardíaco antes del choque, lo que le habría hecho perder el control del automóvil. Por el momento, esa versión forma parte de los relatos difundidos sobre el episodio.

Ventura también describió el caso como un accidente con características particulares y recordó la trayectoria de Ortiz, quien había sido una figura conocida del espectáculo argentino, aunque en los últimos años se había mantenido alejada de la exposición pública.

El dolor de su hija Shelsian tras la muerte de Marcela Ortiz

La periodista Fernanda Iglesias compartió las palabras de su hija, de 26 años, quien expresó el dolor por la pérdida.

“Estoy destruida, con mucho dolor”, le dijo Shelsian a Iglesias, según publicó la panelista de Puro show, el ciclo de Eltrece.

Poco después, la joven despidió a su madre a través de una historia de Instagram, donde compartió una fotografía de ambas durante un viaje a Disney y escribió un mensaje cargado de emoción.

“Hay cosas que no puedo manejar en la vida, muchas. Y está claramente esta”, expresó al comienzo de la publicación.

“Mami, te me fuiste. Día de la Madre. Nada de lo que pueda decirte y te dije necesito exponerlo por acá. Solo que te amo y espero que encuentres toda la luz y paz que merecés”, agregó.

La trayectoria de Marcela Ortiz y su relación con Raúl Taibo

Marcela Ortiz fue una de las figuras que alcanzaron popularidad en el mundo del espectáculo argentino durante los años 90. Integró el grupo de las denominadas “chicas de Olmedo”, vinculado al capocómico rosarino Alberto Olmedo, y también desarrolló actividades relacionadas con la perfumería y las cadenas de joyería.

Su nombre estuvo asociado, además, al círculo mediático que rodeaba a Guillermo Coppola durante los años en que acompañaba a Diego Maradona en Europa. En aquella etapa, Ortiz protagonizó cruces públicos con figuras como Yuyito González y María Fernanda Callejón.

Uno de los episodios más recordados de su vida personal fue su casamiento con el actor Raúl Taibo, celebrado en 1992. La ceremonia se transmitió en vivo por Canal 9 y contó con intervenciones de Alejandro Romay, histórico productor y directivo de la televisión argentina.

La relación terminó poco tiempo después, en medio de denuncias de violencia y un conflicto judicial por bienes. Más adelante, Ortiz contrajo matrimonio con el empresario Samy Saúl, con quien tuvo a su hija Shelsian.

Según explicó Ventura, la familia había intentado mantener el fallecimiento en reserva. El periodista señaló que finalmente decidieron dar a conocer la noticia y recordó que Ortiz había sido una figura reconocida en otra etapa de su vida, aunque con el paso de los años se había alejado de la atención mediática.