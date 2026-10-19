Murió la modelo e influencer Sahara Ray, exnovia de Justin Bieber

La noticia fue confirmada por sus allegados. La modelo había sido diagnosticada con síndrome de Guillain-Barré y se había convertido en mamá recientemente.

Sahara Ray , la modelo e influencer que alcanzó notoriedad internacional por su carrera en la moda y por los rumores de romance con el cantante Justin Bieber , murió a los 34 años. La noticia fue confirmada por sus allegados a medios estadounidenses, que informó que la joven falleció en un hospital, rodeada de sus familiares.

“Murió anoche, rodeada de sus familiares en el hospital. Era muy querida”, señalaron sus allegados al medio estadounidense.

Según informó el portal TMZ, Ray había sido diagnosticada con síndrome de Guillain-Barré , un trastorno neurológico que afecta el sistema nervioso periférico y puede provocar debilidad muscular, alteraciones de la sensibilidad y, en los casos más graves, parálisis. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó que esta enfermedad estuviera relacionada con su muerte.

Quién era Sahara Ray, la modelo que se hizo conocida junto a Justin Bieber

Sahara Joy Ray era hija del surfista profesional Tony Ray y de Gretchen Bach. En 2014 comenzó a ganar reconocimiento como modelo, influencer y creadora de contenido, y ese mismo año lanzó su propia marca de trajes de baño, Sahara Ray Swim.

Su nombre adquirió mayor repercusión internacional en 2016, cuando fue fotografiada junto a Justin Bieber en una playa de Hawái. Las imágenes generaron rumores sobre una posible relación sentimental entre ambos.

A partir de entonces, Ray continuó desarrollando su actividad en el mundo de la moda y las redes sociales, donde compartía aspectos de su vida personal y profesional.

Su reciente maternidad y las últimas publicaciones en redes sociales

La modelo había sido mamá recientemente. Uno de sus últimos posteos en redes sociales fue el 19 de julio, cuando publicó tiernas fotografías junto a su hija, Snow. “Todo mi corazón. Bebé Snow”, escribió en aquella oportunidad.

Ray había anunciado su embarazo el 1° de agosto, cuando cursaba la semana 15 de gestación. Desde entonces, fue compartiendo con sus seguidores distintos momentos del proceso y los preparativos para la llegada de su hija.

El último posteo de Sahara Ray

El 25 de enero, incluso, publicó un mensaje en el que pidió que le desearan suerte, ya que esa misma noche tenía previsto que le indujeran el parto.

Meses después, el 26 de abril, compartió un video en el que aparecía con la beba en brazos. Para acompañar las imágenes eligió la canción “Everything Hallelujah”, de Justin Bieber, el artista con el que había sido vinculada sentimentalmente años atrás.

Las publicaciones reflejaban una etapa personal marcada por la maternidad, que había comenzado a compartir con sus seguidores a través de las redes sociales.