Mundial 2026: cómo fueron los shows de la final con Speed, Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira

La final del Mundial 2026 tuvo un gran despliegue por toda la cancha. Incluyó cantantes reconocidos internacionalmente y ex jugadores de fútbol.

La final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España no solo quedó marcada por lo ocurrido dentro del campo de juego. Antes y durante el entretiempo, la FIFA desplegó una ambiciosa ceremonia de clausura en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con un espectáculo repleto de figuras internacionales y una innovación que hizo historia: el primer show de medio tiempo realizado en una Copa del Mundo.

La propuesta artística reunió a reconocidos músicos , actores , streamers y personalidades del entretenimiento. Fue una puesta en escena diseñada para celebrar el cierre de un torneo que, por primera vez, tuvo como sedes a Estados Unidos , México y Canadá .

El espectáculo comenzó con la aparición del streamer y youtuber estadounidense IShowSpeed , una de las figuras digitales que mayor repercusión generó durante el Mundial. El creador de contenido abrió la ceremonia interpretando el tema “Champions”, cuyo estribillo repite “This is the World Cup” (“Esta es la Copa del Mundo”). A continuación, Post Malone tomó el escenario con una propuesta estética inspirada en la música country para presentar “Chrome Heartbreaker”, en una actuación que acompañó el despliegue visual preparado por la FIFA.

Toda la producción fue desarrollada junto al estudio creativo Balich Wonder Studio, el mismo que estuvo detrás de las ceremonias de apertura del certamen. La idea fue reflejar la diversidad cultural de una Copa del Mundo organizada por tres países anfitriones.

EL SHOW DE SPEED EN LA FINAL. pic.twitter.com/cGxvPX2kcA — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 19, 2026

Jennifer Hudson, Robbie Wlliams y Tom Cruise también fueron parte

Tras la primera parte del espectáculo, los arqueros de Argentina y España ingresaron al campo para iniciar los movimientos precompetitivos, mientras que minutos más tarde el resto de los futbolistas realizó la entrada en calor. Uno de los momentos más emotivos llegó con la interpretación del himno de Estados Unidos por parte de Jennifer Hudson. Las cámaras de la transmisión también mostraron al presidente estadounidense, Donald Trump, siguiendo la ceremonia desde el palco y aplaudiendo la presentación.

Jennifer Hudson dazzles with the National Anthem at the 2026 FIFA World Cup Final pic.twitter.com/O4CXTnIRYt — rnbmusic (@rnbmusic) July 19, 2026

Posteriormente, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Laura Pausini interpretaron “Desire”, la canción oficial de la FIFA, antes de que el actor Tom Cruise ofreciera un breve discurso destacando la importancia del torneo y del deporte como punto de encuentro entre diferentes culturas. Cuando el reloj marcaba apenas dos minutos para las 16, ambas selecciones ingresaron al campo de juego.

El histórico primer show de medio tiempo de un Mundial

La gran innovación de esta edición fue la incorporación del primer espectáculo de medio tiempo en la historia de la Copa del Mundo, inspirado en el tradicional formato del Super Bowl, deporte característico de la cultura estadounidense. La apertura del mismo estuvo protagonizada por Madonna, quien sorprendió al ingresar en un jeep acompañada por las leyendas brasileñas Ronaldo y Ronaldinho.

| MUNDIAL 2026: Shakira y los niños ugandeses del Triplets Ghetto Kids actuaron en el show de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo. pic.twitter.com/klRirt9L5y — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 19, 2026

Luego fue el turno del Coro PS22 Chorus junto a Plaza Sésamo y Los Muppets, bajo la dirección del reconocido director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel. La música continuó con la presentación de BTS, que interpretó su éxito ”Dynamite” acompañado por un imponente cuerpo de bailarines. Más tarde, Justin Bieber subió al escenario para cantar “Everything Hallelujah” mientras tocaba la guitarra. Shakira también dijo presente con “Dai Dai”, uno de los temas oficiales del Mundial 2026, antes de que el Coro PS22 cerrara la puesta en escena concebida artísticamente por Chris Martin, líder de Coldplay.

¡BTS presente en el show del entretiempo del Mundial 2026!



La boyband surcoreana interpretó "Dynamite", uno de sus grandes éxitos. pic.twitter.com/b5JC3DIsrP — Filo.news (@filonewsOK) July 19, 2026

Aunque el formato estuvo inspirado en el espectáculo más famoso del deporte estadounidense, la FIFA optó por mantener un descanso considerablemente más corto que el del Super Bowl. El show artístico tuvo una duración de apenas 11 minutos, mientras que el entretiempo completo se extendió durante 17 minutos, solo dos más que el descanso habitual de un partido de fútbol. Ese margen adicional permitió realizar el montaje y desmontaje del escenario sin alterar significativamente el desarrollo deportivo de una final mundialista.