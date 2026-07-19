Mundial 2026: Madonna, Shakira y hasta Ronaldinho estuvieron en el show del entretiempo

La final de la Copa del Mundo entre la Selección Argentina y España tuvo un entretiempo extendido por los shows musicales.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España tuvo una novedad inédita para la historia de la Copa del Mundo: por primera vez se realizó un show de medio tiempo con una producción de gran escala, al estilo de los espectáculos que suelen verse en el Super Bowl. La presentación duró más de 20 minutos y reunió a figuras internacionales de la música, el deporte y la televisión.

El comienzo estuvo marcado por la aparición de Madonna, que ingresó en un auto junto a Ronaldo Nazário y Ronaldinho. Aunque su participación en el campo de juego fue breve y gran parte del segmento estuvo grabado, la presencia de la artista estadounidense abrió una puesta en escena pensada para darle un tono global al entretiempo.

Después llegó el turno de BTS, con una presentación que también incluyó la aparición de personajes de Los Muppets. Más tarde, Jason Sudeikis apareció caracterizado como Ted Lasso y presentó a Justin Bieber como si se tratara de un jugador entrando a la cancha, en uno de los momentos más comentados del espectáculo.

Shakira también formó parte del show con la interpretación de “Dai Dai”, la canción que acompañó distintos momentos del Mundial 2026. El cierre artístico quedó en manos de Coldplay junto al coro PS22, Burna Boy y el director venezolano Gustavo Dudamel, quien encabezó una intervención musical con músicos y coristas especialmente convocados para la ocasión.

La producción estuvo a cargo de Chris Martin, líder de Coldplay, en conjunto con Global Citizen. Según informó la FIFA, el evento también tuvo un fin solidario, ya que formó parte de una campaña destinada a recaudar fondos para el FIFA Global Citizen Education Fund, un programa enfocado en ampliar el acceso a la educación y al fútbol para niños de todo el mundo.

El formato generó opiniones divididas entre los hinchas. Mientras una parte del público celebró el despliegue y la presencia de artistas de primer nivel, otros cuestionaron la incorporación de un espectáculo tan ligado a la cultura deportiva estadounidense en una final mundialista. Para la FIFA, en cambio, se trató de un hito y de una nueva forma de acercar el torneo a una audiencia global.

¡¡UN SHOW IMPRESIONANTE!! SHAKIRA CERRÓ EL SHOW DE MEDIO TIEMPO CANTANDO "DAI DAI", LA CANCIÓN OFICIAL DE LA COPA DEL MUNDO 2026.



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/vrG9A7lhBf — SportsCenter (@SC_ESPN) July 19, 2026

Así se vivió el himno argentino en la previa de la final del Mundial 2026

Minutos antes del pitido inicial de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, María Becerra se convirtió en la voz de una nación entera. La artista de 26 años, oriunda de Quilmes, fue la encargada de entonar el himno nacional argentino en el Estadio de Nueva Jersey y su interpretación generó un impacto inmediato.

Con un arreglo sobrio pero contundente, Becerra desplegó su registro vocal en un clima de silencio absoluto. El público, que colmaba las 80.000 localidades, coreó con ella cada estrofa, pero fue en el tramo final —cuando la cantante elevó la intensidad y sostuvo el "o juremos con gloria morir"— donde la emoción se hizo carne. Las cámaras de la transmisión oficial captaron a los jugadores argentinos, mientras en la tribuna se multiplicaban en la gente.

La elección de María Becerra no fue casual. La cantante, que en los últimos años conquistó el mercado latino con su fusión de pop, reguetón y urban, representa una de las figuras más convocantes de la nueva generación musical argentina. Su versión del himno —sin estridencias ni distorsiones— fue aplaudida tanto por puristas como por los más jóvenes, que vieron en ella un eslabón entre la tradición y la modernidad.