Atravesaba un cáncer de riñón. Trabajó durante casi cuatro décadas, donde fue productor, cronista y editor de TN.

Javier Lozano , reconocido periodista de TN y eltrece , murió a los 66 años luego de atravesar un cáncer de riñón que había deteriorado su estado de salud en los últimos meses. Con una trayectoria de casi cuatro décadas en Artear, fue protagonista de algunas de las principales coberturas políticas del país y dejó una extensa carrera en la televisión argentina .

La noticia se conoció este sábado, cuando sus compañeros lo despidieron al aire de TN. Santiago Dorrego y Paula García estuvieron a cargo del anuncio y compartieron imágenes y videos de archivo que repasaron distintos momentos de su recorrido profesional.

“Una gran persona que está en la casa desde siempre. Aprendimos de su trabajo en la calle, de su compromiso”, expresó Paula García durante la emisión.

Conmovida, la periodista también recordó el vínculo que Lozano había construido con sus compañeros a lo largo de los años. “Ha dejado muchos amigos, gente y una familia hermosa, a quienes les mandamos un abrazo enorme”, agregó.

La trayectoria de Javier Lozano en TN y eltrece

Lozano había ingresado a Artear en junio de 1987. Sus primeros pasos profesionales fueron como periodista acreditado en Tribunales, para luego incorporarse como productor de Telenoche. Más adelante pasó a desempeñarse como cronista de TN y eltrece, una función desde la que siguió durante años los acontecimientos más importantes de la actualidad nacional.

También trabajó como periodista acreditado en la Casa de Gobierno y en el Congreso de la Nación. Desde esos ámbitos cubrió la actividad política, distintas elecciones y el paso de varios gobiernos, con una presencia habitual en la calle y en los principales escenarios de la agenda pública.

En 2020, en plena pandemia de coronavirus, inició una nueva etapa profesional al incorporarse como editor al equipo de TN.com.ar. De esa manera, regresó al periodismo gráfico, ámbito en el que había comenzado su formación.

En aquella oportunidad, durante su despedida de la pantalla, había explicado que se trataba de un objetivo personal que tenía pendiente. “Es un viejo anhelo que tenía, ya que toda mi formación la tuve en el periodismo gráfico”, contó.

También había dejado en claro que su vínculo con la televisión seguía intacto: “La pasión (por la TV) la sigo teniendo. Son etapas que se cumplen y tengo muchas expectativas por el desafío que se viene”.

Su vida personal y los últimos recuerdos en redes sociales

Fuera del trabajo, Lozano era fanático de Estudiantes y un amante de los animales. En sus redes sociales compartía habitualmente fotografías de sus mascotas, reuniones con amigos y encuentros con compañeros de profesión.

Su última publicación en Instagram había sido el 4 de julio, cuando compartió un almuerzo con colegas de TN y Sergio Lapegüe.

También había utilizado su cuenta de X para expresar su mirada sobre el fútbol. Después de la final del Mundial 2026, en la que la Selección argentina cayó frente a España, publicó un mensaje en el que destacó el desempeño del equipo nacional y reconoció al campeón.

“Perder una final del mundo duele, pero hay que aplaudir a la Selección Argentina, al cuerpo técnico y al mejor de todos, Leo Messi, por el torneo que hicieron. Felicitaciones a la selección de España, gran equipo y justo campeón”, escribió.

Su muerte generó tristeza entre quienes compartieron con él años de trabajo y coberturas. Sus compañeros lo recordaron como un profesional comprometido con su oficio y una persona muy querida dentro de la redacción.