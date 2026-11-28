La televisión argentina comienza a definir sus apuestas para la próxima temporada de verano y las plataformas digitales tendrán un lugar destacado en la programación. En ese contexto, Telefe prepara una propuesta que combinará entretenimiento, actualidad y figuras del espectáculo desde uno de los principales destinos turísticos de la Costa Atlántica.

El proyecto marcará además el regreso de Marley al universo del streaming , luego de su reciente participación en Luzu TV junto a Flor Peña, que estuvo rodeada de polémica. Esta vez, el conductor tendrá un nuevo desafío profesional dentro de la señal de las pelotas, con un equipo integrado por reconocidas figuras del espectáculo y las redes sociales.

La nueva propuesta se llamará Stream Playa - Sentí el verano y formará parte de Streams Telefe. El ciclo comenzará en enero de 2027 y tendrá como escenario principal la ciudad de Pinamar , uno de los puntos más elegidos durante las vacaciones.

Con este desembarco, Marley volverá a ponerse al frente de un formato digital, en una apuesta que busca trasladar el entretenimiento televisivo a las plataformas de streaming durante los meses de verano. La iniciativa también representa un nuevo movimiento de Telefe para fortalecer su presencia en el ámbito digital y sumar contenidos vinculados con la temporada turística.

Maxi López, Grego Rossello y Vicky Xipolitakis serán parte del equipo

El conductor no estará solo en esta nueva experiencia. La propuesta contará con un equipo integrado por Maxi López, Grego Rossello, Vicky Xipolitakis y Mica Dubra, quien se desempeña como bailarina, modelo y diseñadora de indumentaria. Uno de los nombres que más llama la atención es el de Maxi López, que ya tuvo una experiencia en el streaming de verano durante la temporada pasada, cuando participó de la programación de Olga desde Mar del Plata. Por su parte, Grego Rossello y Vicky Xipolitakis aportarán sus recorridos en el entretenimiento y las redes sociales, mientras que Mica Dubra se sumará al equipo con su perfil artístico y vinculado a la moda.

Los detalles del nuevo reality de Maxi López.

Una nueva apuesta de Telefe para el verano 2027

Con Stream Playa - Sentí el verano, Telefe busca consolidar una propuesta que combine figuras populares, entretenimiento y contenidos digitales desde la Costa Atlántica. El regreso de Marley al streaming y la incorporación de personalidades con experiencia en televisión y plataformas digitales forman parte de una estrategia para captar a la audiencia durante las vacaciones. El ciclo comenzará en enero desde Pinamar. Por el momento, no se dieron a conocer mayores detalles sobre los horarios de emisión ni la dinámica que tendrá cada programa.