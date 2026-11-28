Marta Fort confirmó que formará parte del nuevo reality de Telefe , que tendrá a Santiago del Moro como conductor.

El regreso de un histórico formato de entretenimiento a la televisión argentina comienza a tomar forma y ya se conocen algunos de los nombres que podrían integrar su primera edición. Con Marta Fort como nueva figura, Telefe prepara una nueva apuesta para 2027 que reunirá a distintas figuras del espectáculo en una competencia donde el baile será el gran protagonista.

En las últimas horas, la jóven confirmó que recibió una convocatoria para participar del certamen y se convirtió en una de las primeras famosas vinculadas al proyecto. La noticia fue comentada por Fefe Bongiorno dio detalles de la incorporación y Ángel de Brito compartió su opinión sobre la elección.

Santiago del Moro será el encargado de conducir la versión argentina de Dancing with the Stars , el reconocido formato internacional que tendrá su adaptación local. Fefe Bongiorno anticipó que había una nueva participante confirmada y compartió algunas pistas sobre su identidad: " Tenemos una confirmada más para Bailando argentino. Lo acaba de contar ella, lo acaba de decir ella en Blender".

Sin revelar inicialmente el nombre, el panelista agregó una descripción sobre la futura concursante: "Nunca la vi bailar y de hecho dijo algo así como que le interesaba desarrollar sus habilidades motrices". Finalmente, se conoció que se trataba de Marta Fort, quien confirmó su convocatoria durante una participación en el ciclo de streaming Blender.

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La reacción de Ángel de Brito y quién es la otra famosa convocada

Después de conocerse el nombre de la hija de Ricardo Fort, Ángel de Brito dio su opinión sobre la decisión de incorporarla al reality y cuestionó la repetición de algunas figuras en los programas de televisión: "A mí me parece, no por Marta, me parece un error repetir personajes", expresó el conductor.

La convocatoria de Fort se suma a la de La Joaqui, cuyo nombre había sido adelantado semanas atrás por el propio De Brito. En aquella oportunidad, el periodista había señalado: "la primera convocada para el Bailando de Santiago del Moro es La Joaqui" y agregó que "la cantante estaba dispuesta a hacerlo". De esta manera, ambas figuras comienzan a formar parte de la lista de nombres relacionados con la nueva apuesta de Telefe, aunque todavía resta conocer quiénes terminarán integrando oficialmente el elenco.

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El programa estará basado en Dancing with the Stars, el formato internacional que reúne a personalidades del espectáculo con bailarines profesionales. La dinámica consiste en preparar diferentes coreografías y presentarlas frente a un jurado que evalúa el desempeño de cada pareja. Además de las devoluciones de los especialistas, el público tendrá participación en la competencia y podrá influir en el recorrido de los concursantes.

La propuesta también buscará mostrar el proceso de aprendizaje de los famosos, desde los primeros ensayos hasta las presentaciones en vivo y las instancias finales del certamen. Por otra parte, Telefe había evaluado la posibilidad de producir una nueva temporada de Got Talent Argentina, pero finalmente dio marcha atrás con ese proyecto para apostar por el formato internacional de baile.