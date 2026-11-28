Luis Ventura debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud luego de atravesar un episodio que encendió las alarmas entre sus compañeros de trabajo y el mundo del espectáculo. El periodista había cumplido con sus compromisos laborales durante la jornada y tenía previsto viajar al exterior por una importante actividad vinculada con su cargo en APTRA.

La noticia se conoció a través de distintos programas de televisión, donde brindaron detalles sobre lo ocurrido y actualizaron la información sobre su evolución. El conductor de Secretos Verdaderos fue ingresado en el Sanatorio La Trinidad de Quilmes , donde permanece bajo observación y sometido a diferentes estudios médicos.

El periodista Nicolás Peralta , integrante de APTRA, contó que Ventura sufrió un pico de presión que estaría relacionado con un cuadro de estrés y cansancio acumulado. Según explicó, el presidente de la entidad venía atravesando días de mucha actividad , especialmente después de su participación en los Martín Fierro realizados en Uruguay.

"Venía muy agotado", señaló Peralta, quien también mencionó que tenía "varios frentes abiertos". El periodista buscó llevar tranquilidad sobre su estado de salud y aseguró que “está bien”, aunque aclaró que debía permanecer internado para completar los controles correspondientes.

Los detalles de las horas previas a la descompensación

Alicia Pedrelli, productora de Secretos Verdaderos, aportó información sobre cómo había visto a Ventura durante la jornada: “Se levantó medio raro, vino temprano, algo rarísimo de Luis", contó. También recordó que lo había notado con menos energía de lo habitual: "Yo lo vi un poco caído, pero me dijo que estaba cansado, que había tenido una reunión a la mañana. Había como... no discutido, pero medio cambiado opiniones", indicó Pedrelli.

La periodista agregó que durante el programa volvieron a comunicarse con él por teléfono y que ella misma le recomendó que dejara de atender llamados para descansar. Según explicó, esos intercambios estaban relacionados con el Club Atlético Victoriano Arenas, institución en la que Ventura se desempeña como técnico y mánager desde 2015. A pesar del agotamiento, el periodista había cumplido con sus compromisos en Primicias Ya y Secretos Verdaderos antes de emprender el viaje.

El viaje a Miami que tuvo que cancelar y cuándo recibiría el alta

Ventura tenía previsto viajar esa noche a Miami como presidente de APTRA para participar de la entrega de los premios Martín Fierro Latino 2026, cuya ceremonia se realizará este domingo. Sin embargo, cuando se dirigía al aeropuerto internacional de Ezeiza, comenzó a sentirse mal y debió ser trasladado al sanatorio.

Según relató Pedrelli, tenía preparada la valija en el auto y ya lo estaban esperando para llevarlo a tomar el vuelo: "El querer cumplir con todo lo llevó a tener una descompensación, la presión baja se le bajó y la presión alta se le subió, tenía 10/20. Tenía la valija en el auto. Lo esperaban para llevarlo a Ezeiza. De camino, alguien llama a su socio y le dice que lo vio agitado", explicó la productora.

Previamente, Nicolás Peralta había señalado que Daniel Gómez Rinaldi se encontraba junto a Ventura cuando se produjo el episodio. Sobre la evolución del periodista, Pedrelli anticipó que "hasta el lunes no va a salir" de la internación. Por su parte, Pilar Smith también aportó información y aseguró que había recibido un mensaje del propio Ventura, quien le confirmó que estaba "internado y controlado". Por el momento, el periodista continúa bajo seguimiento médico mientras se aguardan novedades sobre su evolución.