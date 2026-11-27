La influencer ya se encargó de decorar su hogar a poco menos de un mes para celebrar las fiestas de fin de año.

Valentina Cervantes mostró en sus historias de Instagram la decoración navideña de su casa familiar en Inglaterra , donde vive junto al futbolista Enzo Fernández y sus hijos.

Las imágenes, compartidas con sus seguidores, recorren distintos rincones del hogar ambientados para la temporada con una paleta que combina el rojo y el verde tradicionales con guiños a la estética británica.

El árbol principal concentra buena parte de la propuesta visual. Entre sus ramas se distribuyen esferas en tonos bordó y rojo intenso, campanas doradas y ositos de peluche con moños a cuadros. A sus pies, un tren decorativo rojo con la inscripción “Merry Christmas” acompaña a otro oso sentado sobre un conjunto de valijas apiladas, con gorro y bufanda navideños. Junto al árbol, un soldado de plomo de gran tamaño con luces incorporadas refuerza la ambientación. En un acercamiento posterior al mismo árbol, Cervantes también mostró un soldado dorado y un caballo de juguete blanco con detalles rojos y verdes, entre esferas y la figura de un bastón de caramelo.

Uno de los elementos más identificables con el entorno británico es un oso de peluche de una de las tiendas más emblemáticas, con gorro de lana, bufanda y suéter tejidos en rojo y blanco, y la inscripción “Harrods 2025” bordada en sus patas. El peluche aparece ubicado junto a un buzón rojo de estilo inglés. Otro detalle de la decoración es una vela roja adornada con acebo y bayas, apoyada sobre una pila de libros de tapa dura: The Story of Santa Claus y ‘Twas the Night Before Christmas, ambos en tonos verde, rojo y dorado.

Cervantes también exhibió un rollo de papel decorativo ilustrado con motivos de acebo, velas y moños bajo la inscripción “Christmas Storybook”, y una caja musical con vitrina iluminada que en su interior conserva figuras en miniatura: un árbol decorado, un soldado de plomo y distintos personajes navideños.

Valu Cervantes puso su hogar a tono con la temporada

La elección de los adornos tuvo antecedentes en las historias que Valu Cervantes compartió desde principios de noviembre. Tras la última mudanza, contó que no encontraba el árbol que había usado en temporadas anteriores, por lo que compró uno nuevo de mayor tamaño. La situación le permitió renovar la decoración y combinar los objetos recién adquiridos con otros que había guardado de años previos.

En ese momento, Valentina Cervantes adelantó que la temática estaría centrada en ositos. “Este año vamos a hacer una temática de ositos”, dijo mientras enseñaba algunos de los peluches, figuras con vestimenta a cuadros y cascanueces que incorporaría al armado. La modelo también explicó que suele encargarse de la decoración. Sus hijos, Olivia y Benjamín, la acompañan durante el proceso, aunque no siempre participan hasta el final. “Armo todo yo porque me encanta hacerlo sola. A lo sumo me ayudan Oli y Benja”, expresó entre risas. Además, reveló que recorre locales con ofertas en Inglaterra para sumar adornos a precios accesibles cada año.

Entre las postales de la decoración, Cervantes incluyó una fotografía de Benjamín, el hijo menor de la pareja, de espaldas a la cámara frente al árbol principal. El niño, con una camiseta negra y dorada con el nombre “Enzo” y el número 17 en la espalda, aparece con las manos apoyadas sobre uno de los soldados de plomo más grandes, junto a otra figura coronada con detalles en rojo y dorado.