El conductor de Otro Día Perdido tuvo un debate con sus compañeros de programa al aire de eltrece.

Mario Pergolini aseguró qué es lo que ya no funciona con el paso de los años: "Sentís que se te acortó...".

Soy Rada Aristarán le preguntó a Mario Pergolini , en una nueva edición de Otro Día Perdido , cuándo se empezaba a notar que la edad estaba pegando en el cuerpo.

El conductor del ciclo de eltrece tiene casi 20 años más que su compañero comediante. Sin dar demasiadas vueltas, ironizó con que él siempre se cuidó, pero hay señales que no se pueden evitar.

Mario Pergolini dijo que "lo primero que te das cuenta" es que ya no ves como antes: "Te viene un poco de golpe. Es la primera realidad de los 40, en donde te decís: 'Soy adulto, pero un joven adulto'".

"No vas a querer ir al oculista, no vas a querer usas anteojos y, primero, vas a ir a un kiosco a probártelos", relató Mario Pergolini. Los presentes en el estudio de Otro Día Perdido se murieron de risa, concordando con sus palabras. Luego, el conductor habló de la postura corporal: "Sentís que se te acorto un músculo. Se te caen las llaves y ya dudás, empezás buscar si tenés un hijo cerca". "Te das cuenta que hay ciertas cosas que no están funcionando del todo bien", reconoció el conductor.

Evelyn Botto, la otra integrante del programa, le reprochó que no tuvo una vida de deporte y, por eso, se siente así. Mario Pergolini no dudó: "Nadie elonga después de los 45 años, ya te lo digo". "'En un decir Jesús estás en los 40', decía una tía mía", le comentó Rada y el conductor le retrucó: "Cuando decís esas cosas de tus tíos, tu papá, tu abuelo, ya empezaste a crecer".

Mario Pergolini se indignó con Nicki Nicole en vivo

La visita de Nicki Nicole a Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por eltrece, tuvo varios momentos de tensión y humor. Durante la entrevista, la cantante rosarina sorprendió al revelar que todavía debe materias de la escuela secundaria y también contó algunas anécdotas sobre sus tatuajes, dos situaciones que despertaron la indignación del conductor.

Uno de los intercambios más llamativos se produjo cuando Evelyn Botto le preguntó si había terminado el colegio. Hasta ese momento, Nicki había destacado la formación artística y comunicacional que recibió en la institución donde cursó sus estudios y que, según explicó, fue importante para su desarrollo profesional.

Sin embargo, evitó responder directamente. “Debo materias… pero ¿les puedo contar lo que me pasó?”, dijo finalmente. La confesión no pasó inadvertida para Pergolini, que reaccionó con sorpresa y quiso saber cuáles eran las asignaturas pendientes. “¿Qué debemos?”, preguntó. Ante la respuesta de la cantante, que aseguró no recordar cuáles eran, el conductor insistió: “Sí te acordás. ¿No las querés dar?”.

La artista explicó que estaba cursando quinto año cuando su primera canción, Wapo traketero, comenzó a tener una gran repercusión. El tema fue compartido por artistas como Duki y Cazzu y marcó el inicio de una etapa de crecimiento profesional que modificó su rutina. “Empecé a viajar a Buenos Aires y cada vez venía más. En un momento empecé a faltar mucho y me quedé libre”, relató.

Mario, indignado

La explicación no convenció del todo a Mario Pergolini, que volvió a remarcar las consecuencias de aquella situación: “Entonces debés todas”, señaló. Nicki respondió con humor y reconoció por qué había evitado hablar del tema: “Sí, por eso no te lo quería decir. Soy Nicki faltón”. El conductor le planteó que podía terminar sus estudios con la ayuda de un asesor. En ese momento, la cantante aclaró que tiene interés en volver a estudiar y hasta adelantó qué carrera le gustaría seguir: “Igual yo quiero estudiar porque quiero estudiar neurociencia, te lo juro. No es que soy una vaga”.

Otro de los momentos que generó sorpresa durante la entrevista tuvo que ver con los tatuajes de la cantante. Pergolini quiso saber a qué edad se había hecho el primero y Nicki contó que fue a los 18 años, cuando decidió tatuarse un arma dentro de un corazón en una de sus piernas.

“¿En serio te tatuaste esto? ¿Dónde está tu mamá?”, reaccionó el conductor, visiblemente sorprendido. La rosarina explicó que su madre se enteró después de que tomara la decisión, ya que legalmente era mayor de edad. “Se tuvo que desayunar la noticia porque como yo ya tenía 18 fui y me tatué”, contó.