La cantante rosarina estuvo como invitada en el programa de Pergolini y protagonizó varios cruces con el conductor.

La visita de Nicki Nicole a Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por El Trece, tuvo varios momentos de tensión y humor. Durante la entrevista, la cantante rosarina sorprendió al revelar que todavía debe materias de la escuela secundaria y también contó algunas anécdotas sobre sus tatuajes, dos situaciones que despertaron la indignación del conductor.

Uno de los intercambios más llamativos se produjo cuando Evelyn Botto le preguntó si había terminado el colegio. Hasta ese momento, Nicki había destacado la formación artística y comunicacional que recibió en la institución donde cursó sus estudios y que, según explicó, fue importante para su desarrollo profesional.

La confesión no pasó inadvertida para Pergolini, que reaccionó con sorpresa y quiso saber cuáles eran las asignaturas pendientes. “¿Qué debemos?”, preguntó. Ante la respuesta de la cantante, que aseguró no recordar cuáles eran, el conductor insistió: “Sí te acordás. ¿No las querés dar?”.

Por qué Nicki Nicole dejó la secundaria sin terminar

La artista explicó que estaba cursando quinto año cuando su primera canción, Wapo traketero, comenzó a tener una gran repercusión. El tema fue compartido por artistas como Duki y Cazzu y marcó el inicio de una etapa de crecimiento profesional que modificó su rutina.

“Empecé a viajar a Buenos Aires y cada vez venía más. En un momento empecé a faltar mucho y me quedé libre”, relató.

La explicación no convenció del todo a Pergolini, que volvió a remarcar las consecuencias de aquella situación: “Entonces debés todas”, señaló. Nicki respondió con humor y reconoció por qué había evitado hablar del tema: “Sí, por eso no te lo quería decir. Soy Nicki faltón”.

El conductor le planteó que podía terminar sus estudios con la ayuda de un asesor. En ese momento, la cantante aclaró que tiene interés en volver a estudiar y hasta adelantó qué carrera le gustaría seguir: “Igual yo quiero estudiar porque quiero estudiar neurociencia, te lo juro. No es que soy una vaga”.

La reacción de Pergolini por los primeros tatuajes de Nicki Nicole

Otro de los momentos que generó sorpresa durante la entrevista tuvo que ver con los tatuajes de la cantante. Pergolini quiso saber a qué edad se había hecho el primero y Nicki contó que fue a los 18 años, cuando decidió tatuarse un arma dentro de un corazón en una de sus piernas.

“¿En serio te tatuaste esto? ¿Dónde está tu mamá?”, reaccionó el conductor, visiblemente sorprendido.

La rosarina explicó que su madre se enteró después de que tomara la decisión, ya que legalmente era mayor de edad. “Se tuvo que desayunar la noticia porque como yo ya tenía 18 fui y me tatué”, contó.

Además, recordó otro de sus tatuajes: la palabra bullshit, que lleva en el cuello. La reacción de su madre también quedó entre las anécdotas de aquella época.

“Mi mamá qué no me dijo. Yo no sabía que sabía tantos idiomas hasta ese día”, comentó entre risas.

Por último, Nicki habló sobre cómo cambió su relación con los tatuajes con el paso del tiempo y reconoció que, aunque no se arrepiente de habérselos hecho, hubo ocasiones en las que se sintió incómoda con algunos diseños.

“Era más chica. No me arrepiento, pero hay momentos en los que dije ‘tengo un par de escrachos’. Tenía que ir a lugares y me daba un poco de cosa”, explicó.

Incluso reveló que uno de ellos le genera inconvenientes cuando visita determinados espacios: “El del cuello en Disney me lo hacen tapar”.