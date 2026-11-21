La televisión argentina comienza a delinear su programación para el verano y, aunque los meses de enero y febrero suelen ser una etapa de transición para la pantalla chica, 2027 llegará con varias apuestas fuertes . Mientras el mercado televisivo atraviesa cambios tras la compra de Mandarina Contenidos, dos de los canales líderes trabajan en propuestas para captar a la audiencia y elevar el rating durante las noches estivales de la mano de Nicolas Repetto y Marley .

El entretenimiento volverá a ocupar un lugar central, con formatos familiares, juegos, desafíos y figuras que supieron marcar una época. En ese contexto, dos históricos conductores se preparan para protagonizar un inesperado duelo televisivo que promete despertar nostalgia y competir por el rating .

Ambos conductores serán los protagonistas de una de las principales apuestas televisivas de enero. Ambos tienen una extensa trayectoria en la pantalla chica, un estilo propio y una fuerte conexión con el público , pero esta vez estarán en canales diferentes y con propuestas que buscarán conquistar a los televidentes. La competencia tendrá, además, un componente especial: Repetto fue quien bautizó a Alejandro Wiebe como Marley, cuando el actual conductor comenzó su recorrido televisivo como columnista de Fax, el recordado ciclo de eltrece durante los años noventa.

Fue también quien lo acompañó en sus primeros pasos frente a las cámaras y contribuyó a consolidar su particular estilo. Con dos formatos pensados para el entretenimiento familiar, los conductores volverán a encontrarse indirectamente en una franja que históricamente fue clave para la televisión abierta.

Nicolás Repetto vuelve a eltrece con Clink

Después de ocho años de su salida de El noticiero de la gente, Nicolás Repetto prepara su regreso a la televisión con Clink, un programa de entretenimientos que se emitirá por eltrece, bajo la dirección de Adrián Suar.

El ciclo ya comenzó a grabarse y ocupará el horario de las 21.15, de lunes a viernes, durante el verano, en el espacio que dejará Es mi sueño. La propuesta recuperará la esencia de los juegos que el conductor supo desarrollar en sus anteriores programas, con desafíos sencillos, ingenio y participación del público.

El formato tendrá una tribuna de 50 participantes de distintas edades, que podrán bajar a competir en diferentes pruebas. También habrá otro grupo integrado por más de diez talentos surgidos de un casting, entre cantantes, humoristas y bailarines, que interactuarán con Repetto a lo largo de cada emisión.

La música también tendrá un lugar destacado, con una orquesta en vivo dirigida por Nicolás Posse. Además, algunas celebridades participarán de los desafíos en representación de los concursantes. Cada programa entregará como premio un auto 0 km y millones de pesos en efectivo. En principio, serán 40 emisiones y el conductor se encuentra entusiasmado con esta nueva etapa.

Marley regresa con Minuto para ganar y Momi Giardina será su compañera

Por su parte, Telefe apostará por el regreso de Minuto para ganar, un formato que ya tuvo una última temporada en 2021 y que vuelve a la pantalla con Marley al frente. El programa propone que los participantes superen pruebas de destreza en apenas 60 segundos, utilizando objetos cotidianos como vasos, pelotas o latas. A medida que avanzan en los desafíos, los concursantes podrán incrementar sus premios en dinero, en una dinámica donde la precisión, la habilidad y el tiempo serán determinantes.

En esta nueva edición, Marley estará acompañado por Momi Giardina como coconductora, mientras que Calu Bonfante volverá a aportar su voz en la locución. El ciclo contará con alrededor de 300 juegos, entre pruebas inéditas y algunas que ya son clásicas del formato.

Entre ellas se encuentran “Cara de galleta”, donde el participante debe llevar una galletita desde la frente hasta la boca utilizando únicamente los músculos faciales; “El vaso volador”, que requiere lanzar vasos para conseguir que caigan en una posición determinada, y “Una vuelta de tuerca”, un desafío que consiste en apilar tuercas verticalmente con ayuda de una varilla, sin tocarlas con las manos.

Dos apuestas para conquistar las noches de enero

Con propuestas que apelan al juego, la participación y el entretenimiento para toda la familia, eltrece y Telefe buscarán mantener el interés del público durante el verano. Nicolás Repetto y Marley volverán a poner a prueba su capacidad para conectar con la audiencia en una competencia que combinará nostalgia, figuras reconocidas y formatos dinámicos. La incógnita será cuál de los dos logra imponerse en el prime time y convertirse en uno de los grandes atractivos de la temporada televisiva 2027.