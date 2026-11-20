Luego de lo que fue su emotivo homenaje a León XIV , el artista protagonizó un momento cargado de emoción en el Gran Rex.

Abel Pintos , quién la semana pasada tuvo la oportunidad de cantar en frente del Papa León XIV , tuvo una noche cargada de emoción en uno de sus shows en el Teatro Gran Rex.

Los tres volvieron a interpretar “La llave”, la canción que días atrás habían compartido durante la histórica visita del papa León XIV al establecimiento ubicado en el partido bonaerense de Almirante Brown. Aquella primera presentación había sido uno de los momentos más emotivos de la visita del Sumo Pontífice. Abel Pintos , acompañado por el coro de la institución, una guitarra y un violín, interpretó su reconocido tema frente al Sumo Pontífice. En aquella ceremonia, Valentina y Emanuel, también fueron protagonistas de una experiencia inolvidable.

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El artista decidió invitarlos a uno de sus conciertos en el Gran Rex para repetir la experiencia y llevar esa canción a un escenario diferente, esta vez frente a cientos de espectadores. La invitación llegó a través de un mensaje que el cantante les hizo llegar. “Me encantaría que ustedes pudieran venir a compartir conmigo una vez más ‘La llave’, para que la cantemos al público y volvamos a ser felices compartiendo esa canción”, dijo el cantante. La respuesta estuvo cargada de emoción. Valentina agradeció la oportunidad y definió la invitación como “una bendición”, mientras que Emanuel manifestó su alegría por volver a compartir la música con el artista.

La cuenta de Instagram del Cottolengo compartió el momento de los tres sobre el escenario. “Hay encuentros que merecen volver a suceder. Y esta vez, fue Abel Pintos quien quiso volver a compartir con Valentina y Ema la emoción de cantar juntos La llave, esa canción que nos unió durante la visita del papa León XIV”. “¡Gracias, Abel, por este gesto tan hermoso! por convocarlos y por brindarles tu espacio y tu escenario para compartir una vez más esta canción. Gracias por regalarnos este encuentro, que recibimos como una verdadera bendición”, completó.

Abel Pintos cantó "La llave" frente al Papa León XIV y emocionó a todos

En medio de su histórica visita a la Argentina, el Papa León XIV vivió un momento muy emotivo y especial en el Cottolengo Don Orione de Claypole, donde fue homenajeado por Abel Pintos y un coro integrado por residentes de la institución. Con una emotiva interpretación de “La llave”, uno de los grandes éxitos de su carrera, el cantante protagonizó una presentación que conmovió a los presentes y al Sumo Pontífice.

León XIV se dirigió al Cottolengo Don Orione de Claypole, donde compartió un encuentro con los residentes de la institución. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó de la mano de Abel Pintos, quien, acompañado por un coro, le dedicó una interpretación muy especial de una de sus canciones más reconocidas.

Con la sensibilidad que lo caracteriza y su inconfundible voz, Abel Pintos interpretó “La llave” frente al Papa León XIV y convirtió la presentación en un momento cargado de emoción. La canción, que ocupa un lugar muy especial dentro de su repertorio, fue la elegida para homenajear al Sumo Pontífice durante su paso por la institución.

La música se convirtió en una de las grandes protagonistas de la visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione. Lejos de los grandes escenarios y los multitudinarios recitales a los que está acostumbrado, Abel Pintos compartió una presentación íntima y significativa junto a los residentes de la institución.