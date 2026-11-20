Ivana Icardi volvió a hablar de Wanda Nara y utilizó un término que despertó curiosidad en los usuarios de redes sociales. “La gente tiene que ver lo que es ella. Es una macarra de verdad”, disparó en un ciclo de streaming.

Según la Real Academia Española, la palabra describe a una persona agresiva y vulgar, de mal gusto. Esto es lo que la hermana de Mauro Icardi piensa de su excuñada, a quien nunca quiso.

“La desgracia ha sido que, teniendo una mujer durante 12 años como Wanda Nara, luego te atenés a las consecuencias, que son eso, lo que le está pasando ahora a mi hermano”, opinó Ivana Icardi , que aún no pudo retomar el contacto con el futbolista. Con la que sí conversó la joven fue con la China Suárez , a quien le envió un mensaje apenas se enteró del noviazgo. Su aprobación fue inmediata , y la actriz respondió con mensajes de cariño por el apoyo.

Meses atrás, Icardi recordó que Wanda Nara se contactó con ella cuando estaba por entrar a Gran Hermano. “¿Qué querés que los periodistas vean que vivís al lado de la villa?“, fue la pregunta que le hizo la empresaria. Por este motivo, la empresaria les compró una casa a los Icardi en Rosario. Sin embargo, Ivana no lo tomó como un gesto solidario.

“Fue un acto premeditado, como todo, no de generosidad. Para mí, ser generosa es hacer un bien en pro de otra persona, no ‘regalar’ y ponerlo a tu nombre. Para hacer eso, mejor no hagas nada. Pero repito… no fue un acto de generosidad. Fue una limpieza de imagen“, disparó en las redes. En varias oportunidades, Ivana repudió los encuentros de su padre y su hermano Guido con Wanda. “Obviamente que no estoy de acuerdo”, sostuvo indignada.

Grego Rosello le confesó sus fantasías a Wanda Nara al verla con un look sensual

Grego Rosello no ocultó su enamoramiento. Cada vez que ve a Wanda Nara se le iluminan los ojos, deja en evidencia sus sensaciones y le confiesa a ella sin titubear cuáles son sus emociones, más allá de que ella está en pareja con Martín Migueles. Sumado a las confesiones que ya había hecho en su participación en el programa PH, Podemos Hablar, el influencer volvió a mostrarse eclipsado por la conductora durante el programa MasterChef Celebrity.

En una noche de vestimenta especial y comidas diferentes a las que acostumbramos en el país, Grego destacó el sensual look que utilizó la conductora. “Está buenísimo lo que estoy viendo, realmente. Muy bueno, muy, muy bueno lo que estoy viendo, me encanta. Nivel de producción impresionante. Muchas ganas de cocinar”, comenzó diciendo el participante sobre la vestimenta que tenía un escote particular.

Luego, no dudó en seguir con los elogios: “No lo puedo expresar. Hay un contraste muy grande entre el jurado y Wanda. Te queda bárbaro el dorado, los brillos, Wanda. ¡Impresionante!“. En continuación con su relato, pero sin estar frente a frente con la empresaria, alegó: “La veo a Wanda así vestida, me la imagino bailando. Perdón, son fantasías mías”.