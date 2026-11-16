La China Suárez habría pedido un botón antipánico tras la amenaza de Wanda Nara
El escándalo que se desató tras la fuerte pelea que mantuvo la actriz con la empresaria en la Casa de los Sueños terminó en una fuerte denuncia contra Nara.
Este lunes Eugenia "China" Suárez pidió el botón antipánico tras las amenazas que recibió de parte de Wanda Nara en medio del conflicto con Mauro Icardi. Según publicó Yanina Latorre en su cuenta de Instagram, la actriz se acercó a la fiscalía junto a su pareja y a Francisco Oneto, abogado del futbolista, para solicitar el dispositivo de protección.
Al mismo tiempo, la conductora de SQP (América) contó que Icardi "está ratificando la denuncia contra Martín Migueles", la pareja de Nara.
En paralelo, Angie Balbini, contó en Puro Show que habló con Agustín Rodríguez, abogado civil de Suárez para chequear la información y corroboró que finalmente el pedido existió. El motivo, según explicó la panelista, habría sido el video que se filtró el pasado viernes cuando Nara insultó a Suárez y la amenazó de muerte.
“Hablé con Agustín Rodríguez, que es el abogado civil de la China Suárez y me cuenta que hoy van a presentar una denuncia por amenazas. ¿Por qué? Porque no solamente este video (el de la pelea) es lo que indica las amenazas, sino que Wanda después dijo que estaba bajo una emoción violenta. El tema fue es que después, en el programa de Marina Calabró ella ratificó que la China Suárez debería tener un botón antipánico. Y ahí ya habían pasado varios días, ya no estaba bajo esa emoción violenta”, afirmó Balbiani en el ciclo de El Trece.
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