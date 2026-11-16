Espectáculos La Mañana China Suárez La China Suárez habría pedido un botón antipánico tras la amenaza de Wanda Nara

El escándalo que se desató tras la fuerte pelea que mantuvo la actriz con la empresaria en la Casa de los Sueños terminó en una fuerte denuncia contra Nara. Agregar LM Neuquén a







Un escándalo sin fin: La China pidió un botón antipánico por la amenaza de Wanda Nara

Este lunes Eugenia "China" Suárez pidió el botón antipánico tras las amenazas que recibió de parte de Wanda Nara en medio del conflicto con Mauro Icardi. Según publicó Yanina Latorre en su cuenta de Instagram, la actriz se acercó a la fiscalía junto a su pareja y a Francisco Oneto, abogado del futbolista, para solicitar el dispositivo de protección.

Al mismo tiempo, la conductora de SQP (América) contó que Icardi "está ratificando la denuncia contra Martín Migueles", la pareja de Nara.

Instagram: Yanina Latorre En paralelo, Angie Balbini, contó en Puro Show que habló con Agustín Rodríguez, abogado civil de Suárez para chequear la información y corroboró que finalmente el pedido existió. El motivo, según explicó la panelista, habría sido el video que se filtró el pasado viernes cuando Nara insultó a Suárez y la amenazó de muerte.