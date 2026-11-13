Wanda Nara amenazó a la China Suárez y la tildó de "negra de m..." y "regalada"

El intercambio se dio en medio del conflicto por Francesca. Sucedió en la famosa Casa de los Sueños de Mauro Icardi. La inmediata reacción de Wanda al video.

El conflicto entre Wanda Nara y Eugenia "China" Suárez suma un nuevo capítulo y a grandes escalas. En medio de la escandalosa situación que protagonizó la mayor de las hijas de Mauro Icardi, Francesca, el pasado 6 de noviembre en la Casa de los Sueños, las mediáticas protagonizaron un fuerte cruce con insultos y amenazas.

Angie Balbiani compartió en Puro Show un video fuerte en el que quedó registrada una fuerte amenaza de Wanda a la China. En el clip que dura apenas unos segundos, y graba Suárez, se ve a la conductora de Telefe arremeter contra ella con insultos. “Sos una negra de mier… Estás acá por plata, pelotuda”, disparó Wanda.

“ Ni sabés por qué estás acá. Te mato yo a palos, idiota ”, siguió Nara sin notar que la mujer de su ex estaba grabando la situación. “¿A quién vas a matar a palos?”, fue la respuesta de Suárez. Eso provocó más bronca en Wanda: “ Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta ”.

Tras viralizarse la amenaza, Wanda eligió hacerle frente a los comentarios y aseguró que el video fue editado y que faltaron frases y contexto de la situación. "Faltan frases, editaste, dije más cosas... Me tocaron mis hijos no respondí de mí", escribió la rubia en su Instagram para justificar sus comentarios.

El categórico descargo de los abogados de Mauro Icardi tras la denuncia: "Jamás le pegó a su hija"

Mauro Icardi y Wanda Nara sumaron un nuevo capítulo complejo en el prontuario, en el cual tuvo que intervenir la Policía por un episodio que derivó en una causa judicial por presuntas lesiones leves agravadas. En torno a ese episodio en la "Casa de los sueños", en el barrio de Nordelta, comenzaron a circular versiones que indican que el jugador habría golpeado a su hija, algo que fue negado por su propio círculo.

Ante esas acusaciones, los abogados del futbolista emitieron un comunicado donde se expresaron al respecto e hicieron público su postura. “Ante los hechos de público conocimiento y los rumores de todo tipo que circulan en torno a esta causa, los abogados de Mauro Icardi consideramos necesario aclarar lo siguiente”, comienza el texto.

“Mauro Icardi jamás le pegó a su hija”, confirman rápidamente en el texto, haciendo hincapié en un detalle claro: "El informe del servicio de emergencias que la asistió es categórico: no se constataron lesiones. La referencia posterior a la rodilla corresponde a una lesión preexistente de público y notorio conocimiento”.

"La secuencia de los hechos y los elementos de la causa permitirán apreciar con claridad el contexto en que se produjo este episodio, cuyo estilo y modalidad no resultan novedosos. Lamentamos, una vez más, que las niñas queden expuestas como instrumento de una disputa entre adultos”, agregaron.

Sobre la supuesta orden de detención confirmaron que "es falsa". "El Juzgado de Garantías interviniente concedió a Mauro Icardi la eximición de prisión. No existe orden de detención en su contra”, sumaron.

Por otra parte, rechazaron que se haya pedido el allanamiento en la casa, tildándolo de "innecesario", y explicaron: “Para obtener la computadora y el teléfono celular que se secuestraron bastaba con ordenar que fueran presentados, bajo apercibimiento de proceder a su secuestro tal como lo prevé el artículo 227 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Entendemos, por eso, que la medida buscó ser más efectiva que eficaz”.

Por otra caso, fueron críticos al sistema: “Resulta triste advertir semejante celeridad cuando los protagonistas son personas conocidas”.

En el allanamiento que se llevó a cabo se confiscaron una computadora MacBook de Apple, un teléfono iPhone 17 Pro, una mochila con útiles escolares y un carnet de socio del Club Atlético River Plate.

“Somos los primeros interesados en que esos dispositivos sean peritados, porque de ellos surgirá que los hechos no ocurrieron como han trascendido públicamente. Por ello hemos solicitado al Sr. Fiscal que, habiéndolos secuestrado, los conserve bajo su custodia y responsabilidad hasta la pericia, tal como lo establece el artículo 226 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, y que no los entregue a la otra parte, a fin de evitar cualquier alteración de la prueba”, suma el escrito.

Este jueves Icardi declaró ante la justicia y aseguró, a través de la psicóloga, que la mayor de las hermanas Icardi habría mentido para que Wanda Nara la fuera a buscar de la casa de su padre. El futbolista pidió una cámara Gesell para las menores.