Estalló el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: denuncia por lesiones y Policía incluida

Un nuevo episodio de tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi tuvo lugar este viernes en la Casa de los Sueños, la propiedad del futbolista en Nordelta. Mientras la conductora grababa MasterChef Celebrity , una de sus hijas habría pedido ayuda para contarle una supuesta situación de violencia. El episodio motivó la intervención policial, la llegada de una ambulancia y la apertura de una causa por lesiones.

Según el parte policial, personal del Comando Patrullas Tigre acudió al barrio privado La Isla tras recibir un llamado al 911. Allí, la modelo relató que su expareja había “reprendido y encerrado en la habitación” a una de las niñas, de 11 años. La menor habría pedido ayuda por WhatsApp y contado que su padre le había pegado y tenía miedo.

De acuerdo con el documento, la nena “a través de una computadora vía mensaje al WhatsApp le pidió ayuda porque estaba sola , el papá le había pegado y tenía miedo”. Luego salió de la vivienda por sus propios medios y quedó bajo el resguardo de su madre. La otra hija de la expareja, de 10 años, también abandonó la propiedad y se reunió con la empresaria.

WANDA NARA DENUNCIÓ QUE MAURO ICARDI GOLPEÓ Y ENCERRÓ A SU HIJA DE 11 AÑOS

- "Papá me pegó. Tengo miedo".

- Según Wanda Nara, su hija le pidió ayuda por wasap.

- Hay causa judicial pic.twitter.com/cE5ObBsDbP — Vía Szeta (@mauroszeta) November 6, 2026

La secuencia fue reconstruida por Pepe Ochoa en LAM. Según explicó, la conductora recibió varias comunicaciones mientras trabajaba, pero no podía atender porque los celulares estaban prohibidos durante las grabaciones. Su pareja, Martín Migueles, también recibió un llamado y la acompañó hasta Nordelta. “Wanda no contestaba y recibe un llamado también Martín Migueles, su novio, quien la acompaña todo el tiempo a las grabaciones”, relató.

Cuál fue la orden de la Justicia tras el escándalo

Una vez en el barrio privado, el conflicto habría escalado con una discusión entre los expareja. “Wanda llega a la casa, sale Mauro, y empezaron a discutir a los gritos en el medio del barrio. Martín intentaba conciliar, nunca lo pudo hacer”, contó Ochoa. La secuencia terminó con varios móviles policiales y una ambulancia. Icardi permaneció dentro de la propiedad y, según el parte, “se negó a entrevistar con el personal”.

En un video difundido por el programa se observa al futbolista hablando con uno de los uniformados: “Hay una orden del juez, está conmigo, es mi responsabilidad. Punto”. Por su parte, el fiscal Julio Petrucci, de la UFI Género Tigre, dispuso recibir la declaración testimonial de Wanda, realizar un reconocimiento médico legal a la menor y notificar a Icardi sobre la formación de la causa. También intervino el Sistema de Emergencia Social de Tigre.

[AHORA]Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por "golpear y encerrar" a su hija Francesca, según Mauro Szeta: la Justicia inició una causa penal por presuntas lesiones , luego de que la menor le enviara a su madre un mensaje pidiéndole ayuda. https://t.co/mPvaSYx6OF pic.twitter.com/wgJEUlQzFU — ElCanciller.com (@elcancillercom) November 7, 2026

En el estudio de LAM, Laura Ubfal remarcó la gravedad de la carátula: “Acá lo fuerte es la palabra lesiones”. Romina Scalora agregó: “Una cosa es una amenaza, que por supuesto es gravísima y siempre hay que denunciar, pero puede quedar en lo discursivo. Otra cosa es cuando hay lesiones y hay un médico involucrado; bueno, evidentemente algo sucedió”. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas realizó declaraciones públicas y la investigación continúa.