Bomba: Beto Casella se reunió con el socio de Guido Kaczka y podría cambiar de canal

La situación laboral de Beto Casella atraviesa un momento de incertidumbre luego de la venta de Mandarina al Grupo Octubre , una operación que modificó el escenario de la productora y abrió interrogantes sobre el futuro de sus programas. En medio de ese contexto, el conductor mantuvo una reunión con Martín Kweller, uno de los propietarios de Kuarzo junto a Guido Kaczka . El encuentro tuvo lugar este jueves y, según trascendió, incluyó propuestas para continuar su carrera en televisión y radio.

La información fue dada a conocer por Juan Etchegoyen en Nuevo Día. “Beto Casella entró en Kuarzo para tener una reunión con Martín Kweller, uno de los dueños de Kuarzo con Guido”, contó el periodista al revelar el movimiento. La charla se extendió durante una hora y media y estuvo vinculada con las alternativas profesionales que podrían abrirse para el presentador, cuyo futuro quedó en revisión después de los cambios empresariales que involucraron a Mandarina.

El propio Casella confirmó que recibió distintas propuestas durante la conversación. En diálogo con Ignacio Rivarola para Puro Show, explicó: “Me ofrecieron más de un formato de TV y además un programa radial”. La oferta incluyó, por lo tanto, posibilidades para trabajar tanto en la pantalla chica como en el ámbito de la radio. Sin embargo, todavía no existe una definición sobre cuál de esos proyectos podría concretarse ni en qué señal se desarrollarían.

Uno de los puntos que permanece abierto es la continuidad del conductor en América. Aunque tiene contrato vigente con el canal, el nuevo escenario de producción podría modificar los planes iniciales. Consultado sobre esa posibilidad, Rivarola remarcó que su permanencia no está asegurada: “No está definido”. La frase dejó en claro que las conversaciones con Kuarzo no implican necesariamente una salida de la emisora, pero sí muestran que existen otras opciones sobre la mesa mientras se resuelve su situación contractual.

TODA LA VERDAD DEL PASE DE MANDARINA A CANAL 9



- Ángel de Brito y Yanina Latorre, van a recibir la propuesta de AMÉRICA para quedarse en el canal a hacer un nuevo programa de espectáculos, y además, tener su propio reality en @telefe.



- Hoy en día, casi CONFIRMADO el pase de… pic.twitter.com/eBowRdffSH — Lucca Melpi (@LuccaMelpiOk) November 2, 2026

Cómo quedará la grilla de programas tras la venta de Mandarina

Los movimientos responden a una reorganización que involucra a varias productoras y señales de televisión. Mandarina, recientemente adquirida por los propietarios de Canal 9, quedaría a cargo de cinco ciclos de esa pantalla. Kuarzo, en cambio, dejaría de trabajar con la emisora de Colegiales para trasladar parte de sus producciones a América, en un cambio que también impactaría en la distribución de contenidos dentro del sector.

A diferencia de Mandarina, que concentraría su actividad en Canal 9, Kuarzo mantendría una presencia repartida en distintas señales, entre ellas Telefe, eltrece y América. En ese esquema, la reunión entre Kweller y Casella aparece como una instancia para explorar posibles acuerdos, aunque todavía no se anunciaron proyectos concretos ni fechas de estreno. Por ahora, el conductor recibió propuestas para distintos formatos y deberá evaluar qué camino tomar en una etapa de reacomodamiento de la televisión.