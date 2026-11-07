Festival de Cine de Mar del Plata: Natalia Oreiro fue reconocida por su extensa trayectoria artística

Natalia Oreiro fue distinguida con el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria durante la 41ª edición del festival y dejó un emotivo mensaje.

Natalia Oreiro volvió a ser protagonista de una noche especial para el mundo artístico argentino. Con una carrera que abarca la televisión, el cine y la música, la actriz recibió un reconocimiento que puso en valor su recorrido profesional y su aporte a la cultura audiovisual.

La distinción tuvo lugar en el marco de la 41ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata , uno de los encuentros cinematográficos más importantes de Latinoamérica. La ceremonia se realizó en el Teatro Colón de la ciudad balnearia , donde la artista compartió un momento especial junto a referentes de la industria y recibió el cariño del público presente.

Durante el evento, Oreiro fue distinguida con el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria , un reconocimiento a sus años de trabajo y a su contribución al cine y la cultura audiovisual. La encargada de entregarle el galardón fue Lorena Muñoz, directora de Gilda, no me arrepiento de este amor, película que tuvo a la actriz como protagonista y que se convirtió en una de las producciones más representativas de su carrera cinematográfica. También estuvieron presentes los codirectores del Festival de Mar del Plata, Jorge Stamadianos y Gabriel Lerman, quienes acompañaron el homenaje a la artista.

El mensaje de Natalia Oreiro sobre la importancia del cine

Al tomar la palabra, la actriz destacó el valor de contar con un festival cinematográfico de categoría A en Latinoamérica y defendió la experiencia de compartir una película en una sala de cine. En ese sentido, dejó una frase que sintetizó su mirada sobre el presente de la industria audiovisual: “El cine está vivo y está vivo en la sala”, expresó frente a los asistentes.

Sus palabras pusieron el foco en la importancia de preservar los espacios de exhibición cinematográfica y en el encuentro colectivo que representa disfrutar de una producción en pantalla grande.

La emotiva dedicatoria de la actriz a los trabajadores de la industria

Al recibir el Premio Astor Piazzolla, Oreiro también tuvo palabras de agradecimiento para quienes forman parte del universo audiovisual. La actriz dedicó el reconocimiento a los trabajadores de la industria y a sus familias, destacando el compromiso, el esfuerzo y el acompañamiento que requiere cada proyecto artístico.

Además, compartió una reflexión personal que despertó la atención del público y que trascendió el reconocimiento profesional: “Me gustaría pedir que seamos amables. Que seamos amables con el otro, siempre”.

El homenaje terminó con una proyección especial de Gilda

La ceremonia tuvo un cierre cargado de simbolismo para la trayectoria de Natalia Oreiro. Como parte del homenaje, se realizó una proyección especial de Gilda, no me arrepiento de este amor, el largometraje que recrea la historia de la emblemática cantante argentina.

La película ocupa un lugar fundamental en la carrera cinematográfica de Oreiro y en su vínculo con el público, por lo que su elección para finalizar la celebración funcionó como un reconocimiento a una de las interpretaciones más recordadas de la actriz. De esta manera, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata celebró una trayectoria marcada por la versatilidad artística y el compromiso con la cultura, en una noche que tuvo a Natalia Oreiro como una de sus grandes protagonistas.