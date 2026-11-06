La Superluna de noviembre trae intensos cambios para estos tres signos.

El 24 de este mes seremos testigos de la Superluna del Castor que traerá novedades para tres signos en específico.

La Luna llena del 24 de noviembre llega con fuerza para tres signos del Zodiaco . Esta Luna es Superluna del Castor y trae cierres, verdades y decisiones que ya no puedes dejar para después.

Si eres de tierra, este es tu momento para soltar lo que pesa y quedarte solo con lo que te hace bien.

Tauro , vas a descubrir cuánto poder tiene dejar de conformarte en el amor. Esta Luna llena se para justo enfrente de tu signo y pone las relaciones en el centro de todo. Pareja, compromisos, acuerdos y personas que son clave en tu vida. Sale a la luz esa costumbre de aguantar cosas solo porque llevas mucho tiempo en eso. Si una relación ya no te da paz, esta Luna te empuja a hablar claro. Si hay amor de verdad, este es el día para poner reglas nuevas y cuidar lo que construyeron. No es para pelear, es para elegir mejor.

Virgo, tus palabras van a tener mucho poder y esta vez las debes usar. Esta Luna llena activa tu comunicación, tus ideas, tus estudios y todas esas charlas que tienes guardadas. Eso que piensas hace días y no dices, ya no cabe adentro. Es buen día para mandar ese mensaje, pedir lo que te deben o decir lo que sientes sin vueltas. Si tienes un examen, un proyecto o una junta clave, prepáralo con calma y habla con seguridad. Tu voz se escucha más fuerte que nunca y la gente te va a tomar en serio.

Capricornio, vas a empezar a construir un futuro que se parezca más a lo que quieres. Esta Luna llena activa amistades, contactos, proyectos en equipo y metas a largo plazo. Llega el momento de revisar con quién estás armando tu futuro y si esas personas quieren ir al mismo lugar que tú. Puede llegar una colaboración de trabajo, una ayuda por un contacto o una idea que crece si la compartes. También puedes alejarte de amistades donde das más de lo que recibes. No es egoísmo, es orden.

Cuáles son los tres signos del zodíaco que serán más beneficiados en noviembre

Libra, Escorpio y Acuario serán los tres signos más beneficiados según la predicción de la astróloga Lourdes Ferro.

Para Libra, podría ser una etapa de mayor claridad en las relaciones y decisiones personales. Venus, su planeta regente, moverá a Libra el 13 de noviembre, lo que podría ser una posibilidad de resolver conflictos afectivos. Revisar acuerdos y avanzar con cuestiones estancadas.

La Luna nueva del 9 de noviembre podría significar nuevos comienzos y procesos para la transformación. Cuatro días más tardes a esa fecha, Mercurio moverá hacia Escorpio: esto podría ser favorable para las conversaciones pendiente, la toma de decisiones y la resolución de asuntos del pasado.

Según Ferro, este mes podría ser un buen momento para motivar cambios y proyectos personales para Acuario. La Luna creciente invita a poner en práctica nuevas ideas, el trabajo en equipo y avanzar hacia objetivos que estaban postergados.