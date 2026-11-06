Yanina Latorre habló de si se queda en América TV o se va a Canal 9.

Yanina Latorre habló sobre la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre y dio precisiones sobre el futuro de "Sálvese quien pueda", el programa que conduce en la pantalla de América TV .

Tanto LAM como DDM y SQP están a cargo de la productora, la cual Mariano Chihade vendió recientemente al Grupo Octubre. Frente a esto, América TV deberá reorganizar su grilla de programación para el año próximo y Ángel de Brito, Mariana Fabbiani y Yanina Latorre tendrán que decidir si se quedan en el canal o se mudan a El Nueve u otra señal.

Tras unos días de incertidumbre y de pensar sobre el futuro de cada uno, fue Yanina Latorre quien aprovechó para expresarse en su programa radial Yanina 107.9 en El Observador y aclaró: "Mi decisión no depende de Ángel. Mi decisión depende de mí". "Estoy bastante más definida que la semana anterior. No lo charlé con nadie, solo con mi marido", aseguró. Además, lanzó una crítica sobre un canal: "El Nueve no tiene identidad".

"Mi respuesta cuando me ofrecieron El Nueve, me dijeron 'imagínate si vos y Ángel van a El Nueve y lo levantan'. Yo no tengo ganas de vivir de levantando canales, que lo levante otro. Acá estoy instalada", afirmó la conductora sobre su actualidad en el actual canal al que pertenece. Por otra parte, volvíó a elogiar a América TV y remarcó: "Este es el mejor año de América desde que yo estoy en América".

Con sus declaraciones, todo daría a entender que Yanina Latorre seguiría con la conducción de Sálvese quien pueda en América TV, aunque todavía no hubo una confirmación oficial.

El consejo de Jorge Rial a Yanina Latorre tras la venta de Mandarina para su futuro

En medio de este análisis sobre el mercado de pases que tuvo la TV argentina, el histórico conductor lanzó una advertencia para Yanina Latorre, una de las figuras que tiene bajo su órbita América y conduce el ciclo Sálvese Quién Pueda (SQP), producido por la productora que adquirió Grupo Octubre.

“Según me cuentan, Juan Cruz Ávila lo llama a (Mariano) Chiade a su oficina porque ya estaban los rumores de la venta. Sentado frente Ávila, empiezan a charlar y Chiade dice ‘Sí, hay algo, pero todavía no hay nada concreto’”, comenzó diciendo Jorge Rial.

En su relato, continuó: “De golpe, el teléfono de Juan Cruz Ávila empieza a mandarle alertas (…), y delante de Chiade lee Juan Cruz que ya se había hecho la venta. ¡Ya se había hecho la venta! Obviamente fue un quilombo. La mentira es lo que más molesta, y haber vendido de esa manera (sin consultar) porque Mandarina, digamos todo, se termina de conformar en América, cuando América le abre las puertas”.

En su relato, Jorge recordó que recordó que Mandarina tiene bajo su órbita a SQP, DDM y BTV, y el ciclo LAM, el primero. “Se hace fuerte con América. Es casi una productora cautiva de América. Entonces, irse es una traición y hay mucho enojo. Esto es un escándalo de verdad. Y no es un pase más. Lo que se viene va a ser interesante. Lo quería contar porque si no parece algo normal, algo natural, una productora que se vendió a otra...”, soltó.

La mirada del conductor

“El tema ahora es el problema que se ganó Víctor Santamaría: primero el problema interno, el ruido interno que hace en el canal. Segundo, se lleva un tipo, Mariano Chiade, que en el medio no es muy querido. Y tercero, se enfrenta a la ira de Daniel Vila, que la conozco, la he recibido, la he tenido, y lo conozco muy bien de 20 años laburando juntos y sé cómo se calienta Daniel Vila. Y este tipo de traiciones se pagan, en algún momento se pagan”, contó.

“Vamos a ver ahora cuál es la actitud de De Brito. Calculo que se irá con Chiade, no lo sé. Yanina, repito que, para mí, sí la franelean un poco y le ponen la tarasca...”, dijo. Luego de todo el análisis profundo, advirtió. “Si yo fuera Yanina, me quedaría, no me iría a El Nueve. Y Mariana Fabbiani, la verdad, es lo que menos importa en toda esta ecuación. Creo que nadie la quiere, ni El Nueve, ni América”, cerró.