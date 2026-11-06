Explosivas declaraciones de Mariana Nannis contra Yanina Latorre y Diego: "Pobrecita, nació estrellada y se casó con un jugador mediocre"

Mariana Nannis volvió a aparecer en el centro de las polémicas por declaraciones que hizo en contra de la picante periodista Yanina Latorre , para con quien tuvo declaraciones fuertes que generaron un nuevo episodio de esta disputa que no tiene fecha de caducidad. En diálogo con el medio Bondi Live, la ex de Claudio Paul Caniggia apuntó con dureza.

Rápidamente fue contundente afirmando que no quería hacer mención a ellas debido a que para ella "no existe". Fiel a su estilo y la vida lujosa que ha vivido por haber acompañado al futbolista, soltó una frase ruidosa: “Mejor hablame de gente conocida acá en Europa. ¿Dónde vivo yo? ¿En Marbella o en la Boca?”.

En ese momento, el periodista Pepe Ochoa le recordó que Yanina la superó en popularidad en la Argentina. Lejos de dar el brazo a torcer, aceleró: "No creo que pueda superar a nadie, para mi nació estrellada pobre mujer. Se casó con un jugador mediocre y cuando hizo el casamiento, la pusieron en una revista con una foto chiquitita".

Mientras destacaban los logros de Yanina, Mariana se cansó y soltó: "Lo que tienen que hacer entonces, es llamarla a Yanina. Si hablan conmigo, hablen de estrellas como Susana, no me podés hablar de nadie más. Yanina se la pasa criticando a la China porque quiere ser como ella, ¿por qué no la deja tranquila?".

La picante respuesta de Yanina

"Marianita, ya que estás en Europa, ¿por qué no mostrás cómo vivís?", escribió rápidamente en su cuenta de X (ex Twitter), haciendo referencia indirecta a los supuestos problemas financieros que atravesaría desde hace años. Incluso la propia Yanina había revelado en julio del 2025 que "la policía entró, la allanó y la desalojaron" en su mansión de Marbella y había agregado: "Quiero que vean que estaba colgada de la luz, en las condiciones que dejó la mansión de Marbella. Las pared roto, todo roto, los muebles, la ropa, todo abandonado".