Flor Vigna reveló que por una deuda millonaria tuvo que comenzar a vender contenido para adultos: ¿cuánto le debe a YouTube?

Flor Vigna sorprendió con una confesión sobre el difícil momento económico que atraviesa . Durante una entrevista en el streaming de Martín Cirio, la artista habló de las dificultades que enfrenta desde que apostó por su carrera musical y reveló una cifra que llamó la atención.

En una charla en la que repasó distintos aspectos de su presente profesional, la cantante explicó cómo se originó su problema financiero con Youtube y por qué todavía no logró recuperarse. Además, contó qué la llevó a buscar una alternativa laboral por fuera de los medios tradicionales y cómo llegó a tomar una decisión que generó repercusiones : abrir una cuenta en OnlyFans .

Sin vueltas, Vigna dio detalles de la situación económica que atraviesa y explicó que todo comenzó a partir de un acuerdo comercial relacionado con su proyecto musical: "Tengo una deuda de 130.000 dólares con YouTube" , reveló durante la conversación.

Al profundizar sobre el origen del conflicto, señaló que habría sufrido una situación perjudicial durante su vínculo con una discográfica y un representante: "Me cagaron. De una discográfica me dieron un adelanto, una parte se la quedó un manager", contó. Y agregó: "Pasaron esas cosas que en la música pasa muchísimo y nunca me termino de recuperar de esa deuda".

La artista también explicó por qué sus producciones audiovisuales no representan actualmente una fuente de ingresos para ella. "En realidad yo no cobro nada de YouTube. Le tengo que pagar, así que por favor sigan viendo los videoclips", comentó con humor.

Por qué Flor Vigna decidió abrir una cuenta en OnlyFans

Durante la entrevista, la cantante reconoció que había invertido mucho dinero y expectativas en su carrera musical, convencida de que el proyecto tendría resultados positivos. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba: "Cuando yo invertí en mi carrera de cantante, que me metí en este adelanto y todo, siempre pensé que iba a salir todo bien, y al final perdí fuerte", admitió.

Frente a ese panorama, Vigna comenzó a evaluar otras alternativas para generar ingresos sin depender de un empleo tradicional ni regresar a la televisión: "Yo no quería estar en tele y tampoco quería ser empleada", explicó al recordar cómo empezó a buscar nuevas oportunidades.

Fue entonces cuando apareció OnlyFans como una posibilidad. Según relató, comenzó a interesarse por la plataforma después de conversar con otras colegas que ya tenían experiencia en ese espacio: "Me iba cruzando con muchas colegas y yo les decía: '¿Y qué onda vos? ¿Cómo es la cosa? Yo no te juzgo de nada'", recordó.

Qué contenido publica Flor Vigna en OnlyFans y cuáles son sus límites

Uno de los aspectos que más le llamó la atención fue la posibilidad de establecer una comunicación directa con sus seguidores y decidir qué tipo de material compartir: "Mucha gente me decía que lo que hacía la diferencia era que vos hablaras con tus fans y que vos podías poner tus límites", explicó. Después de escuchar esas experiencias, decidió probar: "Entonces dije: 'Arranco y veo qué onda'".

La cantante también fue clara respecto de las condiciones que mantiene en su cuenta y el contenido que ofrece a los suscriptores: "A partir de ahí siempre respeté mis límites", aseguró. Y fue todavía más explícita: "No hago nada explícito. Y el que quiera saber cómo es el contenido, se suscribe y va a hablar directamente conmigo".

Por último, Vigna aclaró que su experiencia personal no pretende funcionar como una recomendación para otras personas ni como una defensa de este tipo de plataformas: "Yo no soy ejemplo de nada, no hago apología. Les estoy contando lo que a mí me pasa", sostuvo. Incluso reconoció que su mirada podría cambiar con el tiempo y dejó abierta la posibilidad de revisar su decisión: "Por ahí el próximo año vengo y les digo: 'Mirá, me equivoqué'".