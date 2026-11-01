La incómoda reacción de Sabrina Rojas al escuchar la frecuencia sexual de Flor Vigna

La confesión de Flor Vigna sobre su vida sexual durante los Premios Ídolo generó repercusiones en televisión y provocó una reacción de sorpresa en Sabrina Rojas . La cantante había sido consultada por su presente sentimental, pero terminó revelando cuánto tiempo llevaba sin tener relaciones y cómo había canalizado esa energía en su trabajo. Al escuchar sus declaraciones, la conductora consideró que había compartido más detalles de los que esperaba la cronista.

“De corazón, estoy sin coger hace mucho tiempo , pero muy contenta”, había expresado la ex Combate frente a las cámaras. También explicó que su psicóloga le había sugerido dirigir la libido hacia otros aspectos de su vida y aseguró que, durante ese período, se concentró intensamente en sus proyectos laborales. La respuesta fue retomada en el programa de Rojas, donde analizaron el momento de la entrevista.

Al presentar el fragmento, la conductora recordó cuál había sido la consulta original: “O sea, le preguntaron por el amor”, señaló entre risas. Luego resumió su impresión con una frase que marcó el tono del intercambio: “No queríamos saber tanta intimidad” . Para ella, la artista se había extendido sobre un aspecto privado cuando la pregunta apuntaba a conocer su situación amorosa.

"Estoy sin cog... hace mucho tiempo": la confesión de Flor Vigna en los Premios Ídolo. https://t.co/d5JK6mLRUE pic.twitter.com/EnZ9AbS7je — MDZ Online (@mdzol) October 29, 2026

“Siento que respondió más de lo que la notera esperaba. Es: ‘¿El amor? No, estoy sin tiempo, pero estoy sin cog...’”, reconstruyó la comunicadora. La reacción provocó bromas entre los integrantes del panel, que imaginaron la sorpresa de alguien que estuviera tomando agua al escuchar semejante confesión. Incluso, uno de ellos deslizó que Vigna podía estar “un poco famélica”.

La conversación también giró en torno a la diferencia entre mantener relaciones sexuales y buscar una relación afectiva. “Pero una cosa es cog... y otra cosa es el amor”, planteó Sabrina. Otro integrante del equipo se preguntó si la exposición de la cantante podía funcionar como una manera de mostrarse disponible para conocer a alguien, mientras que el resto aportó comentarios sobre la necesidad de hablar de aquello que se extraña.

Flor Vigna y los aspectos positivos de no tener sexo

No era la primera vez que Vigna se refería públicamente a este período. Semanas antes, durante una charla con Tomás Mazza, había contado que llevaba “cuatro o tres meses” sin tener sexo y que también encontraba aspectos positivos en esa etapa. “Pero se siente bien la vida sin sexo también”, sostuvo entonces, aunque reconoció que tiene ganas de volver a enamorarse: “Me puede el amor. Tengo ganas de amor”. Ante la definición de Mazza, que la describió como enamoradiza, respondió: “No de cualquier boludo”.

En aquella entrevista también le preguntaron si retomaría el contacto con alguna expareja. La modelo admitió que podría hacerlo, pero evitó confirmar si hablaba de Luciano Castro o Nicolás Occhiato: “No te puedo decir con quién”, contestó. Después aludió con humor a la inicial de esa persona y, cuando intentaron profundizar sobre un participante mexicano con el que fue vinculada tras su paso por un reality, prefirió cerrar el tema: “Vamos a cambiar de tema”.