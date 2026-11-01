Qué dijo Yanina Latorre sobre la continuidad de su programa tras la venta de Mandarina
La periodista aseguró que su ciclo seguirá en el aire, aunque no se animó a aclarar en qué canal.
Yanina Latorre habló sobre el futuro de Sálvese Quien Pueda (SQP) luego de que se conociera la venta de Mandarina Contenidos a Grupo Octubre. La conductora se refirió a la incertidumbre que generó la operación y aclaró que, por el momento, no tiene una decisión tomada sobre la continuidad del ciclo que encabeza en América. Mientras tanto, confirmó que está escuchando propuestas laborales.
"Es una negociación que nos excede a nosotros"
“Es una negociación de ellos, entre canales, entre empresarios, que nos excede a nosotros”, explicó en las últimas horas. La noticia había tomado por sorpresa al equipo un día antes, mientras estaban al aire, y desde entonces comenzaron las consultas sobre qué ocurrirá con el programa y con sus integrantes.
“Ayer, mientras hacíamos el programa, nos desayunamos con que Mandarina se vendía a Canal 9 y todo el mundo me está preguntando qué voy a hacer”, contó la comunicadora. La periodista reconoció que todavía necesita tiempo para analizar el escenario y evaluar las alternativas antes de definir sus próximos pasos profesionales.
“Me voy a tomar un tiempo. Voy a seguir con mi trabajo porque estoy con Sálvese Quien Pueda acá en América y en la radio. Voy a esperar. Estoy escuchando ofertas”, señaló. De esa manera, dejó en claro que continuará con sus actividades actuales mientras analiza las posibilidades que puedan surgir tras el cambio empresarial.
Yanina Latorre aseguró que ya tuvo varias ofertas
La conductora también remarcó que su prioridad será contemplar tanto sus intereses como los de las personas que trabajan con ella. “Me voy a tomar mi tiempo para pensar qué es mejor para mi equipo y para mí”, sostuvo, sin dar precisiones sobre una eventual mudanza de señal ni sobre las propuestas que recibió hasta el momento.
Finalmente, Latorre dejó una definición sobre la continuidad del proyecto, aunque evitó confirmar dónde podría desarrollarse: “Esto va a seguir, donde sea, en algún lugar”. Así, la periodista transmitió su intención de mantener el ciclo, mientras espera que se conozcan más detalles sobre el futuro de Mandarina y las decisiones que tomarán las empresas involucradas.
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